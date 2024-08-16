«Лиза Алерт» отказался публиковать ориентировки на людей, пропавших в приграничных районах
Поисковый отряд «Лиза Алерт» решил не публиковать информацию о людях, разыскиваемых в приграничных регионах России. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале организации вечером 15 августа. Внимание на публикацию обратило издание «7×7».
«Мы приняли решение о закрытии информации о людях, разыскиваемых в приграничных районах. Решение принято в первую очередь из соображений безопасности, чтобы оградить родственников пропавших от мошенников», — сообщили представители поискового отряда.
В «Лиза Алерт» отметили, что продолжают работать «по заявкам в закрытом формате, используя все доступные инструменты».
Ранее Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры РФ заблокировал во «ВКонтакте» группу «Суджа — Поиск людей», где появлялись сообщения о поиске родственников, писало издание «7×7» 15 августа. Эта группа связана с «Лиза Алерт». За неделю боевых действий в Курской области отряд «Лиза Алерт» получил 456 заявлений о поиске пропавших (данные на 14 августа).
Правительство Курской области 14 августа рекомендовало жителям региона не размещать данные о своих близких в соцсетях, телеграм-каналах и других публичных ресурсах, поскольку, как утверждается, «Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) активно собирает такие сведения для шантажа и распространения дезинформации».
Глава Курской области Алексей Смирнов сообщил 12 августа, что власти региона не знают о судьбе двух тысяч человек, которые проживали в населенных пунктах региона, занятых Вооруженными силами Украины.