Российские войска ударили по центру Львова. Погибли не менее семи человек, в том числе несколько детей Главное

Жилой дом во Львове, поврежденный ударом, 4 сентября 2024 года Roman Baluk / Reuters / Scanpix / LETA

Российские войска в ночь на 4 сентября нанесли «комбинированный» удар по центру Львова с использованием крылатых ракет и беспилотников «Шахед», сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Спасатели на месте удара по жилому дому во Львове, 4 сентября 2024 года Roman Baluk / Reuters / Scanpix / LETA

В результате удара погибли не менее семи человек, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Среди погибших, по его словам, трое детей; по данным Козицкого, одна из них — девятилетняя девочка. Также известно, что в числе погибших есть мужчина, 50-летняя женщина, работавшая медсестрой-акушеркой в ​​городской поликлинике, и, по предварительным данным, 14-летняя девочка.

Пострадали не менее 38 человек, сообщил Максим Козицкий. По данным Садового, среди пострадавших также есть дети. Максим Козицкий сообщал, что их пятеро. Один из них, 15-летний подросток, находился в состоянии средней тяжести, четверо получили легкие повреждения.

Пострадавший житель Львова, 4 сентября 2024 года Roman Baluk / Reuters / Scanpix / LETA

После удара загорелись жилые дома в районе главного вокзала. Всего в городе, по словам Садового, были повреждены более 50 зданий, включая два медицинских учреждения и две школы, в которых 4 сентября отменили уроки. В результате удара в том числе пострадали исторические здания в центре города. Из некоторых поврежденных домов людей «уже точно» будут переселять, добавил Садовый. Глава областной администрации Максим Козицкий уточнил, что в районах, по которым был нанесен удар, не было ни инфраструктурных, ни военных объектов.

Владимир Зеленский, комментируя удар по Львову, отметил, что в городе повреждены обычные жилые дома, школы, медицинские учреждения. Он добавил, что Украине нужна возможность использовать без ограничений дальнобойное оружие, чтобы «отвечать на террор справедливо» — и не допускать таких ударов по украинским городам.

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