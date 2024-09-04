Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Заявление Кулебы будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний, добавил Стефанчук.

Сам Кулеба свою отставку не комментировал. Какую должность он займет после увольнения, не уточняется.

Кулеба занимал пост министра иностранных дел с марта 2020 года. О его возможной отставке накануне сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники. О причинах этого решения издание не сообщало. Наиболее вероятной заменой Кулебе «Украинская правда» называла первого заместителя главы МИД Андрея Сибигу.

По данным источников «Украинской правды», в украинском правительстве готовятся и другие увольнения. Об этом же сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, написавший 3 сентября, что «завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра — день назначений». По его словам, изменения коснутся около половины штатной численности кабинета министров.

3 сентября в отставку подали три министра и два вице-премьера: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.