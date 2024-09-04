Семь человек погибли во Львове в результате атаки российских войск, сообщил мэр города Андрей Садовый. Среди погибших, по его словам, три ребенка.

Также известно, что в результате удара погибли 50-летняя женщина, работавшая медсестрой-акушеркой в ​​городской поликлинике, мужчина (информации о нем пока нет) и, по предварительным данным, 14-летняя девочка. Подробностей об остальных жертвах не сообщалось.

Пострадали более 38 человек, в их числе не менее пятерых детей. Как минимум пятеро пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии, сообщил Садовый.

В результате удара загорелись жилые дома в районе главного вокзала. Всего повреждены более 50 зданий в центре города, включая две школы и два медучреждения.

По словам мэра Львова, на территории области были зафиксированы беспилотники «Шахед», а также ракеты «Кинжал». Глава областной администрации Максим Козицкий сообщил о комбинированном ударе с использованием ракет и дронов. В районах, по которым был нанесен удар, не было ни инфраструктурных, ни военных объектов, добавил Козицкий.