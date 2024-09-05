Глава Минэнерго РФ назвал «проблемой» необходимость восстанавливать НПЗ в Москве после атаки дронов. Для потребителей, добавил он, «трагедии не произошло»
Атака дронов на Московский нефтеперерабатывающий завод не повлекла за собой последствия для потребителей, но предприятию потребуется ремонт, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме.
«Никакой трагедии с точки зрения жителей, потребителей не произошло. Это есть проблема, конечно, для нас, потому что это надо все восстановить, это дополнительные ремонты. Но потребитель этого ничего не ощутит», — сказал он (цитата по ТАСС).
В России, добавил Цивилев, есть возможность быстро «перебрасывать» нефтепродукты в тот регион, где по каким-то причинам возникает дефицит. Так, напомнил он, нефтеперерабатывающие заводы останавливают на плановый ремонт. «Но мы выстраиваем логистику такую, что когда в том или ином регионе уменьшается объем производства нефтепродуктов, это все покрывается за счет других заводов», — заявил глава Минэнерго.
На Московском НПЗ 2 сентября после атаки дронов возник пожар. Мэр Москвы Сергей Собянин тогда заявил, что возгорание произошло в «отдельно стоящем техническом помещении». Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что из-за удара беспилотников по НПЗ была приостановлена работа установки, на которую приходится около половины мощности завода. На ремонт установки, по оценкам собеседников агентства, потребуется пять-шесть дней.