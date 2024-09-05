Киев. Лето 2024 года. Третье лето полномасштабной войны. Фотографии

Стены памяти павших за Украину в Киеве. Фото сделано 24 августа 2024 года — в День независимости Украины Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Полномасштабное вторжение войск РФ в Украину продолжается уже 2,5 года. Киев, как и многие другие украинские города, подвергается ракетным обстрелам и атакам дронов. Из-за российских ударов по гражданской инфраструктуре жители Украины сталкиваются с отключениями электроэнергии. Но даже во время войны не останавливается и обычная жизнь в Киеве — отдых на пляже, танцы на площади, встречи с друзьями. Вот каким было третье лето полномасштабной войны.

Стенд с дронами на набережной Днепра, знакомящий жителей и гостей Киева с современными беспилотниками и призывающий их поступить на военную службу и стать операторами дронов. 2 июня 2024 года Zinchenko / Global Images Ukraine / Getty Images

Молния в небе над Киевом во время одной из воздушных тревог. 12 июня 2024 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Скрипач на пешеходном мосту в Киеве. 8 июня 2024 года Andrew Kravchenko / Global Images Ukraine / Getty Images

Украинские военные на Марше равенства в Киеве. 16 июня 2024 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Каяк на Днепре. 29 июня 2024 года Zinchenko / Global Images Ukraine / Getty Images

Девочки записывают видео с танцем на одной из площадей. 4 июля 2024 года Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Дым над Киевом после российского ракетного удара. 8 июля 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Спасатели разбирают завалы после российского удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве. 8 июля 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

78-летняя жительница Киева Ольга Мантула в своей квартире во время одного из отключений электричества. Из-за жары воздух в домах киевлян прогревался до 50 градусов Цельсия. 13 июля 2024 года Ethan Swope / Getty Images

Жители Киева наполняют бутылки питьевой водой из колонки. Отключения электричества, в числе прочего, приводят к перебоям с подачей воды в квартиры. 13 июля 2024 года Ethan Swope / Getty Images

Один из пляжей на Днепре. 13 июля 2024 года Ethan Swope / Getty Images

Один из участников сил противовоздушной обороны в Буче, Киевская область. 9 августа 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Ветеран Вячеслав Рыбачук пришел к мемориалу в Киеве почтить память своего брата Алексея, погибшего под Бахмутом в 2023 году. Фото сделано 24 августа 2024 года — в День независимости Украины Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Музыкальный фестиваль «Brave! Factory Festival» в Киеве. 25 августа 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Музыкант играет на Подоле во время отключения городского освещения из-за российского удара по энергетической инфраструктуре Украины. 28 августа 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

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Хроника войны. 5 сентября 2024 года

Война Девятьсот двадцать пятый день. Хроника «Медузы»