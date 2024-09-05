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Киев. Лето 2024 года. Третье лето полномасштабной войны. Фотографии
Источник: Meduza
Полномасштабное вторжение войск РФ в Украину продолжается уже 2,5 года. Киев, как и многие другие украинские города, подвергается ракетным обстрелам и атакам дронов. Из-за российских ударов по гражданской инфраструктуре жители Украины сталкиваются с отключениями электроэнергии. Но даже во время войны не останавливается и обычная жизнь в Киеве — отдых на пляже, танцы на площади, встречи с друзьями. Вот каким было третье лето полномасштабной войны.