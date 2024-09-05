Задачей ВСУ в Курской области было посеять панику. Но как всегда это привело только к консолидации общества. Выбросить противника с занятых территорий — священный долг. Переброска сил ВСУ в Курскую область позволила нам ускорить наступление. У нас давно не было таких территориальных приобретений. ВСУ несет очень . Мне эти данные дает Минобороны, я считаю их объективными. Элиты в Киеве не думают о народе, их родные живут за границей, а сами они могут сесть в самолет — и нет их. Кажется, что руководители Украины инопланетяне или иностранцы. Они не думают о колоссальных потерях. Там нужно сейчас опять понижать , чтобы детей набирать, как фашисты в гитлерюгенд. Но это не решит проблему. В Киеве и на Западе мы имеем дело с людьми, которые не ценят интересы других стран и нарушают все взятые обязательства. Мы никогда не отказывались от переговоров, но на основе тех документов, которые были согласованы в Стамбуле. Даже в Киеве признавали, что если бы они тогда исполнили договоренности, а не слушали своих хозяев, война бы уже давно прекратилась.

Это компиляция высказываний Владимира Путина о российско-украинской войне, сделанных на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Заявления президента РФ отредактированы, но их смысл полностью сохранен. Фото на обложке: Александр Кряжев / РИА Новости / Спутник / Scanpix / LETA