Зеленский: Россия перебросила в Курскую область 60 тысяч военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за наступления ВСУ в Курской области Россия перебросила в этот регион 60 тысяч военных. Такую цифру он назвал в интервью NBC News.

По его словам, одна из целей наступления — это стягивание российских войск на эту территорию. Зеленский утверждает, что частично это удалось, так как российское командование перебросило войска «из некоторых мест», где украинской армии сложно держать оборону. При этом армия РФ не сокращала численность военных, наступающих на покровском направлении.

Независимого подтверждения информации о таком количестве российских войск в Курской области нет.

27 августа командующий ВСУ Александр Сырский утверждал, что «около 30 тысяч [российских] военнослужащих уже переброшено на Курское направление и эта цифра растет». Он отмечал, что армия России наращивает усилия на покровском направлении, и пытается снимать части для переброски в Курскую область с других направлений.

ВСУ начали наступление в Курской области 6 августа. Аналитики называли главной целью операции попытку заставить Москву перебросить силы из Донецкой области, где армия РФ продвигается.

Зеленский заявлял, что Украина планирует продолжать оккупацию захваченных территорий Курской области на протяжении неопределенного периода времени. Он утверждал, что Киев не намерен аннексировать захваченные территории, а удержание территорий — это часть «плана для победы».

The New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что России потребует от 15 до 20 бригад или не менее 50 тысяч военных, чтобы вытеснить ВСУ с российских территорий, захваченных украинскими военными.

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Украинская оборона не может сдержать сразу несколько ударов в Донбассе. Тем не менее ВСУ пытаются наступать в Курской области Это может привести Украину к стратегическому кризису? Карта боев на 30 августа

Что происходит на фронте

Украинская оборона не может сдержать сразу несколько ударов в Донбассе. Тем не менее ВСУ пытаются наступать в Курской области Это может привести Украину к стратегическому кризису? Карта боев на 30 августа