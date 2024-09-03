Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не планируют уходить из Курской области

Украина планирует продолжать оккупацию захваченных территорий Курской области на протяжении неопределенного периода времени, заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC.

По его словам, удержание территорий — это часть «плана для победы». При этом президент Украины в очередной раз подчеркнул, что Киев не намерен аннексировать захваченные территории.

«Нам не нужна их земля. Мы не хотим приносить туда украинский образ жизни», — сказал Зеленский.

При этом президент Украины отказался отвечать на вопрос, планируют ли ВСУ захватить другие населенные пункты в РФ.

ВСУ начали операцию в Курской области в середине августа. По состоянию на начало сентября под контролем украинских военных находится более тысячи квадратных километров территории РФ.

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