Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не планируют уходить из Курской области
Украина планирует продолжать оккупацию захваченных территорий Курской области на протяжении неопределенного периода времени, заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC.
По его словам, удержание территорий — это часть «плана для победы». При этом президент Украины в очередной раз подчеркнул, что Киев не намерен аннексировать захваченные территории.
«Нам не нужна их земля. Мы не хотим приносить туда украинский образ жизни», — сказал Зеленский.
При этом президент Украины отказался отвечать на вопрос, планируют ли ВСУ захватить другие населенные пункты в РФ.
ВСУ начали операцию в Курской области в середине августа. По состоянию на начало сентября под контролем украинских военных находится более тысячи квадратных километров территории РФ.