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Месяц назад украинские войска начали операцию в Курской области. Как выглядит война на территории России
8 минут
11:05, 6 сентября 2024
6 августа 2024 года ВСУ начали операцию в Курской области. Украинские военные за несколько дней взяли под контроль территорию общей площадью около 1000 квадратных километров и более 60 населенных пунктов, включая город Суджа — главный транспортный узел приграничья. К исходу первого месяца наступление ВСУ замедлилось, украинским войскам нужны дополнительные силы, чтобы продолжить продвижение, но и российские войска пока не помышляют о контрнаступлении. «Медуза» показывает, как развивались события в первый месяц операции.
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