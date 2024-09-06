Месяц назад украинские войска начали операцию в Курской области. Как выглядит война на территории России

6 августа 2024 года ВСУ начали операцию в Курской области. Украинские военные за несколько дней взяли под контроль территорию общей площадью около 1000 квадратных километров и более 60 населенных пунктов, включая город Суджа — главный транспортный узел приграничья. К исходу первого месяца наступление ВСУ замедлилось, украинским войскам нужны дополнительные силы, чтобы продолжить продвижение, но и российские войска пока не помышляют о контрнаступлении. «Медуза» показывает, как развивались события в первый месяц операции.