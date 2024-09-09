Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал сообщения о том, что российский беспилотник «Шахед» упал на территории Латвии, а еще один дрон пролетел через территорию Румынии в минувшие выходные, 7-8 сентября.

Подоляк написал 9 сентября в телеграм-канале, что Россия проводит «циничную разведку боем», чтобы определить, когда НАТО «на практике будет готово защищать свои границы».

«В течение выходных во время атак на территорию Украины российские БПЛА дважды нарушали воздушное пространство государств НАТО. Первый, разведывательный, через Беларусь добрался и упал возле города Резекне. , ударный, типа „Шахед“, истребители ВВС Румынии встретили над своей границей, сопроводили через румынское пространство и проследили, как БПЛА вылетел для поражения цели на территории Украины», — написал Подоляк.

Опыт проведен, получен четкий результат. Теперь противник знает: НАТО не будет отвечать на нарушение воздушного пространства беспилотными аппаратами и атаку на свою территорию, которая не привела к жертвам. Что будет дальше, легко предсказать: нарушение границы самолетами и возможные «инцидентные атаки» с небольшим количеством жертв.

Михаил Подоляк считает, что Россия применяет и дискредитирует НАТО во время незначительных инцидентов. «Они медленно эскалируют конфликт, пытаясь избежать активации устава блока о взаимной обороне. Цель — расшатать уверенность отдельных членов альянса, заставить задуматься о сепаратных договоренностях с РФ. И кто может сказать, что этот план не работает?» — заявил Подоляк.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в начале сентября, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, обязаны сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство. В НАТО в ответ заявили, что у членов альянса есть право защищать свое воздушное пространство, но предупредили, что возможны последствия в целом для блока.

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