Глава МИД Польши заявил, что граничащие с Украиной страны «обязаны» сбивать российские ракеты. В НАТО ответили, что это будет «иметь последствия»

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, имеют «обязанность» сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство. В НАТО предупредили, что это будет иметь последствия для всего альянса.

Сикорский в интервью Financial Times выразил мнение, что Варшава обязана обеспечить безопасность своих граждан несмотря на опасения альянса, что он будет втянут в войну против России. «Членство в НАТО не отменят ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства — это наша конституционная обязанность», — сказал Сикорский.

По его словам, сбивание российских ракет, входящих в воздушное пространство Польши, было бы законной самообороной, потому что иначе риск того, что обломки кого-то ранят, «становится значительным».

В НАТО признали право членов альянса защищать свое воздушное пространство, но предупредили о возможных последствиях для альянса в целом. «НАТО несет ответственность за предотвращение дальнейшей эскалации войны в России. НАТО не является стороной конфликта и не станет его частью», — говорится в сообщении пресс-службы альянса.

Владимир Зеленский призывал западные страны сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины, как они сделали это во время атаки Ирана на Израиль в апреле. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг это предложение, сказав, что альянс не будет стороной конфликта.

В начале июля Варшава и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое предусматривало разработку механизма перехвата российских ракет и дронов над Украиной. В конце августа Зеленский отметил, что хотел бы помощи от Варшавы со сбиванием ракет по крайней мере над западной частью страны. «Я так понимаю, здесь нужна поддержка нескольких стран, и Польша колеблется, чтобы не быть наедине с таким решением», — сказал он.

Польские военные неоднократно заявляли, что фиксировали факты пересечения границы российскими ракетами, запущенными по Украине, а поблизости от границ периодически обнаруживаются обломки «воздушных военных объектов».

15 ноября 2022 года после масштабного обстрела территории Украины со стороны России на территории Польши упали обломки ракеты, убившие двух фермеров. Следствие с польской стороны пришло к выводу, что ракета была выпущена украинской установкой ПВО С-300.