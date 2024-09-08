Шольц заявил, что второй мирный саммит по Украине должен пройти с участием России

Вторая мирная конференция, проведение которой планируют власти Украины, должна пройти с участием России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу ZDF.

«Я считаю, что сейчас настал момент, когда нужно обсуждать, как мы можем выйти из этой военной ситуации и быстрее прийти к миру. Важна еще одна мирная конференция, и мы с [Владимиром] Зеленским согласны, что она должна быть с участием России», — сказал Шольц в интервью (полностью оно выйдет на телеканале в 19:10 по Германии).

Шольц также сообщил, что у него состоялся «очень доверительный» разговор с Зеленским. Однако конкретной даты проведения мирной конференции канцлер Германии не назвал и других подробностей не привел.

Владимир Зеленский в июле 2024 года, через месяц после проведения первой мирной конференции, заявил, что на втором саммите должны быть представители России. Представитель Госдепартамента говорил, что власти США поддержат Украину, она решит позвать на второй саммит мира Россию.

Bloomberg писал, что Украина планирует провести второй саммит до президентских выборов в США в ноябре. Собеседник «Медузы» в Киеве подтвердил желание украинских властей попробовать успеть в этот срок, но выразил сомнение, что участие России в саммите будет возможно.

Первый саммит мира по Украине прошел в Швейцарии 15–16 июня, в нем участвовали более 90 стран и организаций. По итогам саммита было выработано совместное коммюнике, которое подписали большинство участников. В Кремле заявили, что результативность прошедшего саммита «стремится к нулю».