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Красногоровка захвачена российской армией. Как выглядит город в Донецкой области после «освобождения» (именно так говорит пропаганда). Фотографии
Источник: Meduza
Красногоровка — город в Донецкой области, расположенный к северу от Марьинки. К началу полномасштабной войны там жили около 15 тысяч человек. Бои за город шли более полугода, в городе почти не осталось жителей и уцелевших зданий. Масштабы разрушений видны даже на снимках «освобожденной» Красногоровки, которые публикуют российские государственные СМИ.