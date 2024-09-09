Красногоровка захвачена российской армией. Как выглядит город в Донецкой области после «освобождения» (именно так говорит пропаганда). Фотографии

Красногоровка — город в Донецкой области, расположенный к северу от Марьинки. К началу полномасштабной войны там жили около 15 тысяч человек. Бои за город шли более полугода, в городе почти не осталось жителей и уцелевших зданий. Масштабы разрушений видны даже на снимках «освобожденной» Красногоровки, которые публикуют российские государственные СМИ.

Руины жилого дома в Красногоровке. Этот и другие снимки были сделаны 4 сентября 2024 года Сергей Аверин / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Житель Красногоровки везет запас воды Сергей Аверин / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Оставшиеся в «освобожденном» городе люди набирают воду в одном из подвалов Сергей Аверин / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Сергей Аверин / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Сергей Аверин / РИА Новости / Спутник / Profimedia

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Война Девятьсот двадцать девятый день войны. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 9 сентября 2024 года

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