Дроны атаковали Москву и Московскую область. В Раменском повреждены жилые дома. В аэропорту Жуковский возник пожар

Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

Украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область в ночь на 10 сентября.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в нападении участвовали более 15 беспилотников. Первое сообщение об атаке БПЛА появилось в телеграм-канале Собянина в 02:32 мск. По словам мэра, силы ПВО отразили атаки дронов в городских округах Люберцы, Раменское, Подольск, Домодедово и Коломна Московской области. В Троицком административном округе Москвы обломки дрона пали на территории частного дома, никто не пострадал. Кроме того, обломки упали в районе аэропорта Жуковский.

В Раменском, по словам Собянина, «при отражении атаки» дронов загорелись 11-й и 12-й этажи многоквартирного дома. Как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пожар произошел в доме в Спортивном проезде. Первоначально Воробьев заявил, что погиб девятилетний ребенок, но позже он опроверг эту информацию. По последним данным, погибла 46-летняя женщина и пострадали три человека, их госпитализировали.

Еще один беспилотник, по словам губернатора, попал в дом на Высоковольтной улице, повреждена квартира на 9-м этаже, пострадал человек. Эвакуированных жителей разместили в пунктах временного пребывания. Телеграм-канал Astra сообщает, что дрон также попал в жилой дом на улице Стахановской в Раменском.

В доме в Спортивном проезде повреждены 54 квартиры, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В доме на Высоковольтной улице загорелись пять балконов, но в сами квартиры огонь не перешел. Жителей пяти домов, расположенных рядом с домом на Высоковольтной улице, решили эвакуировать на время, пока специалисты разминируют упавшие обломки БПЛА. Воробьев пообещал, что власти возьмут на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество.

Последствия падения БПЛА на Высоковольтной улице в Раменском снял на видео рэпер Брутто (настоящее имя — Тимур Одилбеков) из группы «Каспийский груз». Квартира музыканта пострадала во время атаки.

В деревне Прудки Раменского городского округа беспилотник упал в лесу рядом с частным жилым домом, сообщает телеграм-канал Mash. По его данным, в Прудках пострадали два человека.

Телеграм-каналы также распространили видеозаписи пожара, возникшего в подмосковном аэропорту Жуковский после атаки БПЛА.

Во время атаки беспилотников в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и отправку самолетов. Во Внуково сообщили, что ограничения ввели в 01:30 мск. На запасные аэропорты ушли свыше 30 международных и внутренних рейсов во Внуково и 13 рейсов в Домодедово, сообщает РИА Новости. Около 08:00 Росавиация сообщила, что ограничения на полеты сняли. Ограничения на полеты также ввели в аэропорту Казани в Татарстане.

Беспилотники также атаковали еще восемь регионов России

Беспилотники атаковали и Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. По его словам, в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 72 беспилотника. Богомаз утверждает, что все атаки отражены, пострадавших и разрушений нет.

В Тульской области средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожены два беспилотника, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства по региональной безопасности Тульской области. Обломки дрона упали на один из объектов топливно-энергетического комплекса, пострадавших нет, подача энергии не нарушена.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российские силы ПВО всю ночь «отбивали массированный налет» украинской армии. По его словам, над территорией области сбили 12 украинских дронов. О последствиях атаки Смирнов не сообщает.

В Калужской области, как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, силы ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах. По предварительным данным, никто не пострадал, инфраструктура не разрушена.

В Воронежской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили у границ региона пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет.

В Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов, силы противовоздушной обороны подавили беспилотники в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах. Никто не погиб и не пострадал.

В Орловской области, по словам губернатора Андрея Клычкова, сбили один украинский беспилотник, пострадавших и повреждений нет. В Белгородской области ночью и утром объявляли тревогу из-за ракетной опасности, о последствиях не сообщается.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 144 украинских беспилотника над регионами России: 72 в Брянской области, 20 — в Московской, 14 — в Курской, 13 — в Тульской, восемь — в Белгородской, семь — в Калужской, пять — в Воронежской, четыре — в Липецкой и один — в Орловской. Это одна из самых массированных атак ВСУ, о которых сообщала российская сторона. Крупнейшей считается атака, совершенная в ночь на 1 сентября, когда Минобороны РФ заявило, что ПВО сбили 158 беспилотников.

Читайте также

Над 16 регионами России сбиты более полутора сотен украинских беспилотников. Это крупнейшая атака с начала войны В Москве из-за падения обломков дрона произошел пожар на НПЗ

Читайте также

Над 16 регионами России сбиты более полутора сотен украинских беспилотников. Это крупнейшая атака с начала войны В Москве из-за падения обломков дрона произошел пожар на НПЗ