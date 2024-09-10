Российские войска продолжают наступление в южной части Донбасса. Как писала «Медуза» в последней военной сводке, армия РФ продолжает развивать успех последних недель под Покровском. Причем сам Покровск ВС РФ пока штурмовать не пытались, а повернули от него на юг. Вероятно, под угрозой окружения ВСУ вынуждены будут отвести войска из выступа в районе села Невельского (к северу от Марьинки и Красногоровки), который они удерживали больше года. Это может создать угрозу не менее важному, чем Покровск, городу Курахово — узлу линий снабжения для всего южного Донбасса. Среди тех, кто противостоит российскому наступлению в этой части Донецкой области, — украинские артиллеристы, удерживающие позиции под Марьинкой, захваченной войсками РФ. Фотографии, которые мы публикуем, были сделаны в конце августа 2024 года.

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Украинские военные внутри самоходной гаубицы M109 Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Боец ВСУ получает координаты для ведения огня Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Экипаж M109 ведет огонь по позициям российских войск под Марьинкой Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Боец ВСУ готовит гаубицу M109 для стрельбы Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Хроника войны. 10 сентября 2024 года

Война Девятьсот тридцатый день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 10 сентября 2024 года

Война Девятьсот тридцатый день. Хроника «Медузы»