Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что о переговорах с Украиной не может идти речь «до тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории»

Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу, сейчас занимающий пост секретаря Совета безопасности РФ, заявил, что переговоры с Украиной невозможны до тех пор, пока военные ВСУ остаются на российской территории.

«До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, ни о каких переговорах с ними речи вести не будем», — сказал Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата здесь и далее по «Интерфаксу»).

По словам бывшего министра обороны, у ВСУ были «желание и стремление взять Курскую атомную станцию», чтобы «осуществить ядерный террор». «Это, к счастью, не удалось», — сказал Шойгу.

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