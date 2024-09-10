Вашингтонский избирком правит миром. Вспомните Ирак и Ливию. А «Северные потоки»? А внешний долг США вы видели? Нет, это не новый выпуск «Сигнала» о штампах пропаганды. Это пересказ интервью Сергея Шойгу

Угроз в мире становится все больше. Защита духовно-нравственных ценностей выходит на основной план. Все видели открытие Олимпиады — непонятно кто, непонятно о чем и непонятно для чего это устроил.

А что было на Олимпиаде? Церемония открытия Олимпийских игр в Париже была настолько странной, что ее обсуждают уже несколько дней Возмутились все: от представителей церкви до дизайнеров одежды

Весь мир не должен зависеть от вашингтонского избиркома. Они просто воруют деньги. Вспомните Ирак, Ливию. Они достигли цели устранения Каддафи, но где заблокированные активы? Надо уходить от зависимости от финансовой системы США. БРИКС предлагает странам равноправие, здесь нет гегемона, который бы диктовал всем условия, как это происходит в ЕС и НАТО. Долг США сейчас 136% от ВВП! Нужны инструменты, которые не зависят от одной валюты. Они бы и наши деньги давно забрали, но понимают, что ответ будет болезненным. Но ведут себя как ворье. На Сирию наложили санкции, а сами продают сирийскую нефть.

Если бы в 90-х нас приняли в ЕС, сегодня мы бы утратили свой суверенитет. Наши ресурсы были бы растащены. Мы бы жили как другие страны ЕС — на нас цыкнули из-за океана, и мы готовы к исполнению. Как с было. Франция готова была их нам передать, но им сказали: нет, стоять, не давать. Посмотрите на «Северные потоки». Это же «назло маме отморожу уши». Производство становится нерентабельным и перемещается в США. Кто от этого выигрывает? Европа что ли? По Украине на столе много предложений. Но пока мы не выкинем их с нашей территории — никаких переговоров. Украина с 2014 года всегда нарушает договоренности. Теперь из-за этого они ежедневно теряют по 28 квадратных километров и по две тысячи человек.

Это компиляция заявлений Сергея Шойгу, сделанных в интервью телеканалу «Россия 24», которое вышло в эфир 10 сентября. Высказывания значительно отредактированы, но их смысл полностью сохранен. Фото на обложке: Гавриил Григорьев / Спутник / РИА Новости / Scanpix / LETA