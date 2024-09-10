Более 240 мирных жителей Курской области пострадали при обстрелах в ходе наступления ВСУ

В ходе наступления ВСУ в Курской области, которое продолжается с 6 августа, при обстрелах региона пострадали 243 мирных жителя, в том числе 11 детей, сообщил журналистам врио заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко в ходе брифинга.

О погибших Алименко не сообщил. 21 августа ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах писал, что в регионе погиб 31 человек.

На данный момент на стационарном лечении находятся 38 пострадавших, в том числе и один ребенок, добавил замминистра. По его словам, в регионе в достаточном количестве имеются резервные коечные места и лекарства.

Алименко также рассказал, что пять медицинских организаций, расположенных в приграничных районах Курской области, приостановили оказание плановой медицинской помощи местным жителям. Теперь их направляют в другие больницы региона, в том числе в Курск.

Всего в Курской области развернуто 94 пункта временного размещения вместимостью 24 760 человек. Сейчас там живут 6908 человек, из них 1363 ребенка. Власти области в конце августа сообщали, что свои дома в приграничных районах покинули более 133 тысяч человек.

ВСУ начали наступление в Курской области 6 августа. Аналитики называли главной целью операции попытку заставить Москву перебросить силы из Донецкой области. The New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что России потребуется не менее 50 тысяч военных, чтобы вытеснить ВСУ с российских территорий, захваченных украинскими военными.

Президент Украины Владимир Зеленский спустя месяц с начала операции утверждал, что на фоне наступления ВСУ Россия перебросила в Курскую область 60 тысяч военных «из некоторых мест» на линии фронта, где украинской армии сложно держать оборону. Власти РФ эту информацию не комментировали.

ВСУ продолжают операцию, хотя она и замедлилась. Российским войскам пока не удалось полностью стабилизировать ситуацию в Курской области. В регионе действуют режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и режим контртеррористической операции.

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