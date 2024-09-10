«Русского языка стало больше, это проблема». Мэр Ивано-Франковска заявил, что в городе появятся «языковые инспекторы»

В городе Ивано-Франковске на западе Украины появятся языковые инспекторы. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в видео на своей странице в фейсбуке, его слова приводит «Громадське».

По его словам, 9 сентября он встретился с уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем, с которым обсудил создание социальной рекламы и проведение мероприятий по популяризации украинского языка, в том числе в Ивано-Франковске.

«Скорее всего введем общественную инициативу — языковые инспекторы. Потому что к сожалению, русского языка стало больше в Ивано-Франковске. Это проблема для нашего государства и для нашего города в частности», — сказал Марцинкив (цитата по УНИАН).

В чем будет заключаться эта общественная инициатива и как будут работать «языковые инспекторы», мэр не уточнил. Он также не пояснил, почему, по его мнению, в городе стало больше русского языка.

В апреле 2019 года в Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он закрепил украинский язык в качестве обязательного к использованию во всех сферах — в том числе, в культуре, медицине и сфере обслуживания.