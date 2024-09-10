Россия уже получила партию баллистических ракет из Ирана и, вероятно, в ближайшие недели применит их для ударов по Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

По словам Блинкена, у России есть и собственные баллистические ракеты, но поставки иранских позволят войскам использовать больше своего арсенала для целей, удаленных от линии фронта, а иранские ракеты — для ближних ударов.

Также, как утверждает Блинкен, десятки российских военнослужащих прошли в Иране подготовку по использованию баллистической ракетной системы «Фатх-360», максимальная дальность которой составляет около 120 километров.

Кроме того, госсекретарь США анонсировал санкции в отношении Ирана — в частности, против авиакомпании Iran Air. «Мы предупреждали Иран публично, мы предупреждали Иран приватно, что этот шаг [поставка ракет России] будет означать резкую эскалацию», — сказал Блинкен.

О готовящейся поставке баллистических ракет Ираном Bloomberg писал 2 сентября 2024 года. Спустя несколько дней The Wall Street Journal и CNN сообщили, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности. По данным The Times, Россия получила партию из более чем 200 ракет.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ответ на это заявил, что республика всегда выступала за прекращение военного конфликта России и Украины, а традиционное военное сотрудничество между Ираном и Россией «не имеет никакого отношения к украинскому кризису». Поставку ракет, как и подготовку российских военных, Канаани отрицал. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что видел сообщение о поставках, и «не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности». Он добавил, что Иран является важным партнером России, с которым развиваются торгово-экономические отношения.

Иран и Россия давно сотрудничают в производстве ударных беспилотников «Шахед», которые регулярно используются российскими военными для атак на украинские города. Журналисты выяснили, что массовая сборка боевых дронов из иранских комплектующих налажена на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.

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