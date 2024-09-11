Мэр Ивано-Франковска: языковые инспекторы будут делать замечания тем, кто говорит на улице по-русски

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что языковые инспекторы, о появлении которых он говорил накануне, не будут наказывать за употребление русского языка в городе. Он уточнил свои слова в эфире телеканала «Говорит Великий Львов», пишет «Громадське».

По его словам, среди жителей Ивано-Франковска уже есть желающие присоединиться к этой инициативе. Он отметил, что среди тех, кто поддерживает эту инициативу, есть разные идеи относительно того, как будут работать инспекторы.

Мэр утверждает, что люди выступают за популяризацию курсов по изучению украинского языка. Марцинкив заявил, что в случае выявления употребления русского языка на улице инспекторы будут «делать замечания» и призывать разговаривать на украинском. Что будет, если люди откажутся это делать, он не уточнил.

Он добавил, если в ответ будут проявления агрессии, необходимо будет вызывать полицию.

«Мы проконсультируем, как это делать. Если это должностное лицо, выполняющее свои обязанности, то оно обязано разговаривать на государственном языке. Если он этого не выполняет — можно ссылаться на соответствующие документы и фиксировать такие случаи. Мы даже знаем, что мэров городов штрафовали за неупотребление украинского языка», — сказал мэр.

10 сентября Руслан Марцинкив объявил, что в Ивано-Франковске появятся языковые инспекторы. По его словам, в городе стало больше русского языка, что «проблема для нашего государства и для нашего города в частности».