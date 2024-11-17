Российские власти продолжают комментировать первый за два года телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина.

«Это был достаточно деловой разговор, детальный и весьма откровенный по тому, как взаимно излагалась позиция сторон», — заявил Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину (цитата по «Интерфаксу»).

На вопрос Зарубина, связано ли решение Шольца позвонить Путину с внутриполитической ситуацией в Германии, Песков сказал (цитата по ТАСС):

«Безусловно, все элементы, наверное, складываются таким образом, что возникает политическая воля на возобновление диалога. Это в данном случае может только приветствоваться, тем более что президент Путин неоднократно говорил, что он открыт к разговору».

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Олаф Шольц и Владимир Путин 15 ноября провели переговоры по телефону — первые за два года. По информации Reuters, разговор продлился около часа.

По данным Reuters, Шольц перед разговором с Путиным связался с Зеленским и уведомил его, что собирается поговорить с президентом России. Зеленский, сообщал источник агентства, пытался отговорить Шольца от разговора. Глава МИД Украины Андрей Сибига, после массированного удара, нанесенного войсками РФ 17 ноября, написал, что «это настоящий ответ военного преступника Путина всем, кто в последнее время звонил и посещал его».

В правительстве Германии сообщили, что Шольц призвал Путина прекратить российскую агрессию против Украины и вывести с ее территории войска РФ. В Кремле заявили, что в ходе разговора произошел «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине».

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