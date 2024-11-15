Шольц и Путин впервые за два года поговорили по телефону Германия когда-то была главным партнером России в Европе. Теперь кажется, что руководители двух стран друг друга даже не слышат

Содержание разговора, версия пресс-службы канцлера Германии

Олаф Шольц осудил агрессивную войну России против Украины. Призвал Владимира Путина прекратить ее и вывести войска. Настаивал на том, что Москва должна быть готова к переговорам с Украиной, предполагающим достижение справедливого и прочного мира. Подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется. Поговорил с Владимиром Зеленским перед звонком Путину.

Содержание разговора, версия пресс-службы президента России

Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал результатом агрессивной политики НАТО, которое создавало на украинской территории антироссийский плацдарм. Отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров. Заявил, что будущие договоренности должны исходить из новых территориальных реалий. Констатировал беспрецедентную деградацию двусторонних отношений из-за недружественного курса властей Германии. Подчеркнул, что Россия всегда выполняла свои обязательства по энергетике и готова к сотрудничеству, если к нему проявит интерес Берлин.

Фото на обложке: Алексей Даничев / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA