Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Германии. Правительство запросит у парламента вотум доверия

Канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера.

Линднер возглавляет Свободную демократическую партию (СвДП), которая вместе с Социал-демократической партией (СДПГ) Шольца и «Зелеными» входит в правящую коалицию.

Отставка Линднера произошла на фоне разногласий в коалиции по вопросам экономических реформ и проекта бюджета.

Обновлено. Шольц на специальной пресс-конференции заявил, что Линднер три года блокировал принятие решений коалиции, и поэтому «нет больше никакого доверия для дальнейшего сотрудничества» с ним. Канцлер также сообщил, что в первую неделю января запросит вотум доверия правительству в Бундестаге, и если он провалится, в марте 2025 года состоятся досрочные выборы.

Правящая коалиция СДПГ, СвДП и «Зеленых» существует с 2021 года. На фоне регулярных разногласий между этими партиями она пользуется крайне низкой поддержкой со стороны населения Германии.