Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что удар ракетами и беспилотниками, нанесенный войсками РФ по территории страны утром 17 ноября, стал «одной из крупнейших воздушных атак» с начала полномасштабного вторжения.

«Это настоящий ответ военного преступника Путина всем, кто в последнее время звонил и посещал его», — написал Сибига в соцсети X.

15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые с два года провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В конце октября в Россию на саммит БРИКС приезжал генсек ООН Антониу Гутерриш.

Ранним утром 17 ноября войска РФ атаковали ракетами и дронами Украину, нанеся удары по Львовской, Ровенской области, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областям, а также Киеву. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что целью российского ракетного удара была энергосистема страны. Сообщается о разрушения и пострадавших, в Николаевской области погибли две женщины.