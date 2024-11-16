Война Девятьсот девяносто седьмой день. Хроника «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 ноября смотрите здесь.
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- Военная сводка «Медузы». Оборона ВСУ продолжает рушиться на многих участках фронта.
Военная сводка «Медузы». Оборона ВСУ продолжает рушиться на многих участках фронта
Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пребывает в глубоком кризисе. Российские войска, несмотря на растущие потери, продолжают наступление на юге Донбасса, в Курской области, на купянском фронте, на города Северск и Часов Яр и даже в Запорожской области, где несколько месяцев было затишье. Начался штурм Курахово — важнейшего логистического хаба южного Донбасса. Российские войска вошли в город с востока и дошли почти до центра. Другое подразделение Вооруженных сил (ВС) РФ ворвалось в село Дальнее на юго-восточной окраине Курахово. Украинские войска к югу от города оказались под угрозой окружения. Одновременно подразделения ВС РФ добрались до восточной части Купянска и центра Часова Яра.
Главное к утру
- В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия в ночь на 16 ноября атаковала регионы Украины, запустив несколько групп ударных беспилотников. Атака продолжалась всю ночь. В Запорожской области, по данным главы администрации Ивана Федорова, беспилотники «Шахед» утром 16 ноября атаковали город Запорожье и Запорожский район. Повреждены объект критической инфраструктуры, торговые помещения и дорога. По предварительным данным, никто не пострадал.
- Российские беспилотники атаковали Киев в ночь на 16 ноября, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, силы ПВО сбили около 10 дронов. В Оболонском районе из-за атаки повреждена жилая инфраструктура. «Из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме повреждены балконы и окна. Информации о пострадавших не поступало», — рассказал Попко.
- Министерство обороны РФ в то же время сообщило, что в ночь на 16 ноября украинские военные атаковали регионы России, применив 34 беспилотника. Силы ПВО сбили 20 дронов в Курской области, 11 — в Брянской области и по одному — в Крыму, Белгородской и Калужской областях.
- Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал в телеграме, что утром на окраине города Людиново произошел взрыв беспилотника, из-за чего повреждены окна в нескольких жилых домах и автомобили. Никто не ранен, серьезных повреждений инфраструктуры нет. Власти Брянской области сообщили, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Власти других регионов последствия атаки на земле не комментировали.
- По данным аналитиков OSINT-проекта DeepState, близкого к Минобороны Украины, российские военные 15 ноября оккупировали Максимовку в Донецкой области.