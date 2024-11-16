Война Девятьсот девяносто седьмой день. Хроника «Медузы»

Военная сводка «Медузы». Оборона ВСУ продолжает рушиться на многих участках фронта

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пребывает в глубоком кризисе. Российские войска, несмотря на растущие потери, продолжают наступление на юге Донбасса, в Курской области, на купянском фронте, на города Северск и Часов Яр и даже в Запорожской области, где несколько месяцев было затишье. Начался штурм Курахово — важнейшего логистического хаба южного Донбасса. Российские войска вошли в город с востока и дошли почти до центра. Другое подразделение Вооруженных сил (ВС) РФ ворвалось в село Дальнее на юго-восточной окраине Курахово. Украинские войска к югу от города оказались под угрозой окружения. Одновременно подразделения ВС РФ добрались до восточной части Купянска и центра Часова Яра.

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Оборона ВСУ продолжает рушиться на многих участках фронта. ВС РФ штурмуют города, до которых не могли добраться почти три года Карта боев на 16 ноября

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