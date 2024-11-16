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Война Девятьсот девяносто седьмой день. Хроника «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 ноября смотрите здесь.

Новые материалы «Медузы», связанные с войной:

  • Военная сводка «Медузы». Оборона ВСУ продолжает рушиться на многих участках фронта.

Военная сводка «Медузы». Оборона ВСУ продолжает рушиться на многих участках фронта

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пребывает в глубоком кризисе. Российские войска, несмотря на растущие потери, продолжают наступление на юге Донбасса, в Курской области, на купянском фронте, на города Северск и Часов Яр и даже в Запорожской области, где несколько месяцев было затишье. Начался штурм Курахово — важнейшего логистического хаба южного Донбасса. Российские войска вошли в город с востока и дошли почти до центра. Другое подразделение Вооруженных сил (ВС) РФ ворвалось в село Дальнее на юго-восточной окраине Курахово. Украинские войска к югу от города оказались под угрозой окружения. Одновременно подразделения ВС РФ добрались до восточной части Купянска и центра Часова Яра.

Читайте на «Медузе»

Оборона ВСУ продолжает рушиться на многих участках фронта. ВС РФ штурмуют города, до которых не могли добраться почти три года Карта боев на 16 ноября

Читайте на «Медузе»

Оборона ВСУ продолжает рушиться на многих участках фронта. ВС РФ штурмуют города, до которых не могли добраться почти три года Карта боев на 16 ноября

Главное к утру

  • В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия в ночь на 16 ноября атаковала регионы Украины, запустив несколько групп ударных беспилотников. Атака продолжалась всю ночь. В Запорожской области, по данным главы администрации Ивана Федорова, беспилотники «Шахед» утром 16 ноября атаковали город Запорожье и Запорожский район. Повреждены объект критической инфраструктуры, торговые помещения и дорога. По предварительным данным, никто не пострадал.
  • Российские беспилотники атаковали Киев в ночь на 16 ноября, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, силы ПВО сбили около 10 дронов. В Оболонском районе из-за атаки повреждена жилая инфраструктура. «Из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме повреждены балконы и окна. Информации о пострадавших не поступало», — рассказал Попко.
  • Министерство обороны РФ в то же время сообщило, что в ночь на 16 ноября украинские военные атаковали регионы России, применив 34 беспилотника. Силы ПВО сбили 20 дронов в Курской области, 11 — в Брянской области и по одному — в Крыму, Белгородской и Калужской областях.
  • Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал в телеграме, что утром на окраине города Людиново произошел взрыв беспилотника, из-за чего повреждены окна в нескольких жилых домах и автомобили. Никто не ранен, серьезных повреждений инфраструктуры нет. Власти Брянской области сообщили, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Власти других регионов последствия атаки на земле не комментировали.
  • По данным аналитиков OSINT-проекта DeepState, близкого к Минобороны Украины, российские военные 15 ноября оккупировали Максимовку в Донецкой области.
Последствия российского обстрела в Мирнограде в Покровском районе Донецкой области, 14 ноября 2024 года
Piotr Sobik / Anadolu / Getty Images

Здравствуйте. Сегодня 997-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой хронике «Медуза» продолжит следить за боевыми действиями и событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.

что происходило накануне

Война Девятьсот девяносто шестой день. Хроника «Медузы»

что происходило накануне

Война Девятьсот девяносто шестой день. Хроника «Медузы»