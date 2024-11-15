Зеленский рассказал о работе над «планом стойкости» для страны. Его представят украинцам в ближайшее время

Власти Украины активно работают над внутренним планом действий для страны во время войны — «планом стойкости». Об этом, в частности, заявил 14 ноября в вечернем телеообращении президент Украины Владимир Зеленский, а его офис опубликовал некоторые подробности плана.

«План того, что нужно, чтобы Украина выстояла», будет состоять из 10 пунктов. «Мы подготовим фактически базовый, доктринальный документ для Украины, для нашей устойчивости. С четкими приложениями. Пошагово. То, как мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы», — описывает план офис президента Украины.

План, в частности, будет включать в себя пункт о культурном суверенитете — «то, что касается и культурного наследия Украины, и современной культуры, и культурной дипломатии». Предполагается «производство украинского контента, и ради этого реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине», сообщил в телеграме офис президента Украины.

Также в «план стойкости» войдет пункт о безопасности. «Это — основа. Безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку», говорится в опубликованном офисом президента Украины сообщении.

Кроме того, в плане есть пункт об энергетике, а также об оружии, где говорится о производстве внутри страны и поставках западных союзников.

Жителям Украины «план стойкости» обещают представить на следующей неделе.

Ранее власти Украины подготовили «план победы» в войне, в котором речь, в частности, идет о приглашении в НАТО, поставках оружия и снятии запрета на удары переданными союзниками ракетами по целям на территории РФ. С «планом победы» президент Украины Владимир Зеленский сначала ознакомили ключевых союзников Украины, а затем представил его в Верховной Раде.

В конце октября источники «Украинской службы Би-би-си» рассказали, что власти Украины работают над документом, который будет касаться внутренних решений во многих сферах — ВПК, обороне, экономике, социальной политике и других. Завершить работу над внутренним планом и представить его жителям страны, сообщалось тогда, власти Украины планируют до конца 2024 года.

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