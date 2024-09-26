Зеленский представит Байдену и Харрис «план победы» Киева. В Белом доме им «не впечатлены», пишет WSJ Республиканцы требуют уволить посла Украины в США

Владимир Зеленский перед выступлением на Генассамблее ООН, 25 сентября 2024 года Julia Demaree Nikhinson / AP / Scanpix / LETA

22 сентября Владимир Зеленский приехал в США, чтобы выступить на 79-й сессии Генассамблеи ООН и представить президенту Джо Байдену свой «план победы» в войне с Россией. Визит президента Украины уже вызвал недовольство у республиканцев, потребовавших расследовать поездку Зеленского на военный завод в Пенсильвании, а подготовленный Киевом план, по данным источников The Wall Street Journal, «не впечатлил» администрацию Байдена.

Собеседники WSJ говорят, что в плане Зеленского нет комплексной стратегии. Они называют его не более чем переформулированной просьбой о предоставлении оружия и снятии ограничений на удары дальнобойными ракетами по территории России. В Белом доме, как пишет WSJ, надеялись увидеть что-то осязаемое, что администрация Байдена могла бы поддержать за четыре месяца до истечения срока его полномочий. Но, по словам нескольких источников, наиболее проработанной частью плана представляется его первая фаза, в которой прописаны запросы, связанные с оружием, а в остальном подробностей гораздо меньше. «Я не впечатлен, там не так уж много нового», — сказал один из высокопоставленных американских чиновников.

Подробное содержание плана неизвестно. Однако, по данным источников как западных, так и украинских изданий, он включает в себя четыре основных пункта. Один из них подразумевает продолжение наступления ВСУ в Курской области и давление на Россию. Другие три касаются запросов оружия, гарантий безопасности для Украины, аналогичных пакту о взаимной обороне стран НАТО, и международной финансовой помощи для восстановления украинской экономики.

Помимо представления своего «плана победы», у Зеленского в США было намечено еще несколько мероприятий. Одним из них стал визит на военный завод в Пенсильвании, который выпускает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, используемые украинской армией. На завод Зеленский приехал 23 сентября — и этот визит вызвал резкое недовольство представителей Республиканской партии.

25 сентября спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон опубликовал обращение к Зеленскому, в котором потребовал немедленного увольнения посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

В своем обращении Джонсон обвиняет организовавшую посещение завода Маркарову в том, что в этот тур не был приглашен ни один республиканец. Он называет визит на завод, который находится в штате, «предвыборным мероприятием, призванным помочь демократам», и явным «вмешательством в выборы». По словам Джонсона, этот «недальновидный и преднамеренно политический шаг» привел к тому, что республиканцы «утратили доверие» к способности Маркаровой «справедливо и эффективно» выполнять дипломатические функции.

Кроме того, несколько представителей Республиканской партии призвали министерство юстиции и генеральных инспекторов Пентагона расследовать поездку Зеленского на завод в Пенсильвании из-за возможного нецелевого использования средств американских налогоплательщиков. Республиканцы указали, что Зеленский для посещения Пенсильвании использовал самолет ВВС США, а сам визит, представлявший собой мероприятие «в стиле предвыборной кампании демократов», был неприемлемым и, вероятно, незаконным.

Во время своего визита в США Зеленский, как сообщал его офис, также планировал встретиться с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. Сам Трамп, отвечая на вопросы журналистов о возможности такой встречи за несколько дней до прибытия Зеленского в США, сказал: «Вероятно, да». Однако встреча до сих пор не состоялась, а 25 сентября в штабе Трампа журналистам Associated Press сказали, что она и не была запланирована. О том, что встреча не состоится, также пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Вместе с этим Трамп снова назвал Зеленского «величайшим продажником», который каждый раз, приезжая в США, «увозит 100 миллиардов долларов»; а во время выступления на митинге в Северной Каролине 25 сентября резко раскритиковал Зеленского за отказ от соглашения о прекращении огня. Комментируя решения администрации Байдена относительно войны, Трамп заявил, что «Украины больше нет». «Они [Байден и Харрис] просто не знают, что делать, они заперты в этой ситуации. Потому что Украины больше нет. Это уже не Украина. Вы никогда не сможете заменить эти города и села, и вы никогда не сможете заменить мертвых людей. Любая сделка, даже самая худшая, была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас», — сказал Трамп.

Сам Зеленский в большом интервью журналу The New Yorker, опубликованном 22 сентября, критиковал и Трампа, который «на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает», и его кандидата в вице-президенты Джея Ди Вэнса, которого он называл «слишком радикальным».

Встреча Зеленского с Байденом и Харрис, на которой он представит свой «план победы», должна пройти 26 сентября. Утром США объявили о выделении пакета военной помощи Украине на сумму в 7,9 миллиарда долларов, расширении программы подготовки пилотов истребителей F-16 и новых санкциях в отношении России. Зеленский поблагодарил Байдена, конгресс и обе партии, заявив, что Украина и США «остаются близкими союзниками». «Мы всегда ценили мощную двухпартийную поддержку США и ​​американцев в справедливом деле победы Украины над российской агрессией», — написал он.

Как начинался визит Зеленского в США

Зеленский приехал в США. Он представит Байдену — а потом Харрис и Трампу — свой «план победы» Если Байден ответит отказом, значит он «не хочет такого конца войны, при котором Россия не добьется победы»

Как начинался визит Зеленского в США

Зеленский приехал в США. Он представит Байдену — а потом Харрис и Трампу — свой «план победы» Если Байден ответит отказом, значит он «не хочет такого конца войны, при котором Россия не добьется победы»