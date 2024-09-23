Владимир Зеленский во время визита в США Пресс-служба президента Украины / AFP / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 22 сентября начал официальный визит в США. В своем видеообращении по пути в Пенсильванию он заявил, что этой осенью станет понятно, что будет происходить дальше на войне России с Украиной. Зеленский рассказал, что представит в США «план победы». Первым его увидит президент Джо Байден, потом — члены Конгресса, а также кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп. В ходе визита в США Зеленский также выступит на Генассамблее ООН.

«Америка имеет достаточную силу, чтобы вместе с Украиной, с нашими союзниками и партнерами обеспечить то, чего мы хотим больше всего. Нам нужен мир, именно так, как предусмотрено формулой мира, уставом ООН. Мы все для этого делаем. Оружие для защиты нашей независимости и наших людей. Дипломатия для консолидации партнеров и принуждения России к миру. И справедливость для того, чтобы Россия отвечала за эту войну и чувствовала ее последствия», — сказал Зеленский в обращении.

Свой визит в США Зеленский начал с посещения завода в штате Пенсильвания. Там производят артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров для украинской армии. Согласно официальному сайту президента Украины, Зеленский посмотрел на производственную линию и пообщался с руководством завода и его работниками.

Полностью «план победы», подготовленный командой Зеленского, не разглашается. Но британская газета The Times писала, что в плане четыре основных пункта, среди которых — продолжение операции ВСУ в Курской области, что, как считают в Киеве, должно упрочить позиции Украины в переговорах.

Остальные пункты плана:

гарантии безопасности со стороны Запада, аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО;

поставки «специфического» современного оружия;

международная финансовая помощь для восстановления разрушенной экономики Украины.

Сам Зеленский говорил, что «план победы» Киева состоит из пяти пунктов. «Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны», — отмечал он.

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Зеленский будет настаивать на том, чтобы Байден официально пригласил Украину в НАТО. По информации агентства, этот пункт есть в «плане победы».

В Кремле «план победы» Зеленского решили пока не комментировать, так как официально он не представлен. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если «по официальным источникам будет появляться какая-то информация», то в Москве ее изучат.

Визит Зеленского в США проходит на фоне попыток Киева добиться разрешения от своих союзников (прежде всего, от Вашингтона) наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Еще 11 сентября после совместного визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев газета The Guardian со ссылкой на источники написала, что Великобритания приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России. Однако никаких официальных подтверждений этой информации с тех пор не было.

По данным The Times, Великобритания не даст такого разрешения без согласия США. Фактически это подтвердил Лэмми. 22 сентября он заявил, что переговоры с Белым домом о разрешении Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории России продолжаются. По его мнению, сейчас «критическое время для нервов, мужества, терпения и стойкости союзников, которые стоят на стороне Украины». The Guardian предположила, что эти слова «были адресованы сомневающемуся Белому дому, который озабочен рисками, связанными с разрешением на использование ракет Storm Shadow для ударов по России».

Источники The Sunday Times также отмечают, что Байден, скорее всего, в ходе визита Зеленского публично не объявит о снятии запрета на использование американских дальнобойных ракет для ударов по российской территории. Как пишет BBC News, 22 сентября на вопрос журналистов, принял ли он решение разрешить Украине использовать американское дальнобойное оружие по целям на территории России, Байден ответил: «Нет».

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В преддверии визита Зеленского американский журнал The New Yorker выпустил большое интервью президента Украины. В нем также говорится про «план победы». По словам Зеленского, суть плана в том, чтобы укрепить Украину. «Этот план означает, что мы меняем текущий курс, где только благодаря силе наших военных, героической преданности европейским ценностям нашего народа и наших бойцов мы устояли. Если вы не хотите, чтобы эта война затянулась, если вы не хотите, чтобы Путин похоронил нас под трупами своих людей, забрав в процессе еще больше украинских жизней, мы предлагаем вам план по укреплению Украины. Это не фантазия и не научная фантастика, и, что важно, он не требует от россиян сотрудничества для достижения успеха», — сказал Зеленский в интервью. Он подчеркнул, что план разработан с учетом того, что его поддержит, прежде всего, Джо Байден.

В случае, если Байден скажет «нет» плану Зеленского, это будет означать, что президент США «не хочет такого конца войны, при котором Россия не добьется победы», считает украинский президент. В результате, по его мнению, война продолжится и будет продолжаться еще долго.

Журналист Джошуа Яффа, с которым беседовал Зеленский, напомнил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Харрис на вопрос о том, хочет ли он победы Украины в войне с Россией, заявил, что выступает за прекращение войны. По мнению Зеленского, Трамп «на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает».

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