The Times: «план победы» Зеленского включает в себя продолжение операции ВСУ в Курской области

«План победы», который президент Украины Владимир Зеленский представит западным союзникам в рамках визита на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, включает в себя продолжение операции ВСУ в Курской области, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники.

Всего в плане четыре основных пункта, сообщает британское издание, помимо продолжения наступления ВСУ в Курской области, которое, как считают в Киеве, должно упрочить украинскую позицию на переговорах, это:

запрос о гарантиях безопасности со стороны Запада, аналогичных пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО;

запрос о «специфическом» современном оружии;

международная финансовая помощь для разрушенной экономики Украины.

Официально план Зеленского пока не обнародован, президент Украины заявил, что не будет раскрывать подробности до тех пор, пока не встретится с президентом США Джо Байденом. Президент Украины также говорил, что собирается представить «план победы» двум кандидатам на пост президента США — Камале Харрис и Дональду Трампу.

Ранее Зеленский в интервью NBC News говорил, что «план победы» Киева состоит из пяти пунктов. «Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны», — сказал он.

Источники The Sunday Times также отмечают, что Байден, скорее всего, в ходе визита Зеленского публично не объявит о снятии запрета на использование американских дальнобойных ракет для ударов по российской территории.

При этом издание отмечает, что даже если негласно это эмбарго и снято, то вряд ли это окажет значительное влияние на ход боевых действий. Российское командование, считают западные военные, переместило многие самолеты и системы запуска ракет вне досягаемости такого оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США 22 сентября. Планируется, что в ходе визита он 25 сентября выступит на Генассамблее ООН, а на следующий день встретится с президентом США Джо Байденом.

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