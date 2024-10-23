«Би-би-си»: Зеленский разрабатывает еще один план на время войны. Он предназначен для самой Украины

Президент Украины Владимир Зеленский помимо «плана победы» поручил подготовить внутренний план действий для страны во время войны, пишет «Украинская служба „Би-би-си“».

По данным источников издания, речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений во многих сферах — ВПК, обороне, экономике, социальная политике и других. Завершить работу над внутренним планом и представить его жителям страны власти Украины планируют до конца 2024 года.

«Цель — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и достичь результатов в различных сферах развития страны», — пояснил источник издания.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее представил «план победы» в войне, в котором речь, в частности, идет о приглашении в НАТО, поставках оружия и снятии запрета на удары переданными союзниками ракетами по целям на территории РФ. С «планом победы» сначала ознакомили ключевых союзников Украины, а затем Зеленский представил его в парламенте.

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