Владимир Зеленский в Верховной раде. 16 октября 2024 года Пресс-служба президента Украины / AFP / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представил в Верховной раде свой «план победы» в российско-украинской войне. План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Предложенная стратегия, по словам Зеленского, призвана усилить Украину и ее позиции, чтобы после войны страна «была с мускулами». Воплотить этот план, считает президент Украины, можно с партнерами страны, и это «точно не зависит от России». По словам Зеленского, если начать выполнять пункты стратегии сейчас, то войну можно завершить не позднее 2025 года. Трансляция выступления Зеленского шла в ютьюб-канале офиса президента Украины, текст речи Зеленского опубликован на сайте его офиса. Рассказываем, из чего состоит «план победы» Украины.

Первый пункт «плана победы» касается геополитики, второй и третий затрагивают военную сферу, четвертый — экономику, пятый — безопасность. По словам Зеленского, первые четыре пункта необходимо выполнить во время войны, «чтобы ее завершить», а пятый пункт касается времени после войны.

Офіс Президента України

Пункт первый. Приглашение Украины в НАТО

«В течение десятилетий Россия использовала геополитическую неопределенность в Европе, а именно факт, что Украина не является членом НАТО. Именно это соблазняло Россию посягать на нашу безопасность. Теперь факт приглашения для Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным для мира. Мы понимаем, что членство в НАТО — это вопрос дальнейшего, а не настоящего. Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышные. Россияне должны почувствовать, что их царь проиграл геополитически», — заявил Зеленский.

Приглашение — это сильное решение, которое не требует ничего, кроме решимости. И сегодня приглашение символизирует гораздо больше, чем только НАТО. Решительность в вопросе НАТО для Украины означает также неизбежность евроинтеграции для Украины и безальтернативность демократии в Украине. Именно поэтому это начальный пункт плана победы. Свидетельство решимости. Безусловное приглашение сейчас. Это определенность, как партнеры видят на самом деле место Украины в архитектуре безопасности.

Пункт второй. Оборона

«Это необратимое укрепление украинской обороны против агрессора. Это реалистично — защищать наши позиции на поле боя в Украине и одновременно возвращать войну на территорию России, чтобы россияне действительно чувствовали, что такое война, и несмотря на российскую пропаганду начинали разворачивать ненависть в сторону Кремля», — заявил президент Украины. Он отметил, что есть «четкий перечень оружия», которое необходимо украинским военным. Зеленский заявил, что «благодаря курской операции мы увидели, что у Путина нет достаточно силы, чтобы держаться, когда Украина теснит действительно крепко».

Зеленский заявил, что «ключом к реализации второго пункта плана победы» станут следующие шаги:

«успешное продолжение» операций ВСУ в определенных районах РФ, призванное не допустить создания буферных зон на территории Украины;

«необратимое усиление позиций» ВСУ и «уничтожение наступательного потенциала России на оккупированной территории Украины»;

«помощь партнеров в комплектовании бригад резерва для Вооруженных сил Украины»;

усиление ПВО для защиты населенных пунктов Украины от российских ударов, а также «совместные защитные операции» с соседями Украины в Европе по уничтожению ракет и дронов «в пределах доступа воздушного щита партнеров»;

расширение операций с применением украинских ракет и дронов, инвестиции в наращивание их производства в Украине;

«снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной Россией территории Украины и на территории России — по объектам военной инфраструктуры — и предоставление Украине соответствующих дальнобойных ракет, дронов и других средств поражения»;

«предоставление Украине в реальном времени спутниковых данных и данных, получаемых другими средствами разведки».

Зеленский отметил, что каждый из подпунктов этой части «плана победы» содержит данные о том, что Украина считает своими целями. Оборонный пункт плана содержит тайное приложение, доступ к нему есть у партнеров, «которые имеют соответствующий военный потенциал помощи», сказал Зеленский.

Пункт третий. Сдерживание

Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России и который сузит вариативность действий России до таких перспектив: или присоединиться к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны, или гарантированно потерять возможность продолжать агрессивную войну в результате применения Украиной предоставленного пакета сдерживания согласно определенным военным целям.

Пункт содержит тайное приложение, которое уже получили лидеры США, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Пункт четвертый. Стратегический экономический потенциал

«В Украине сосредоточены природные ресурсы, и в частности критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции или Россию и ее союзников, или Украину и демократический мир. Залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей России в войне», — заявил Зеленский.

По его словам, Украина предлагает США и определенным партнерам, в частности Евросоюзу, заключить «специальное соглашение о совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала».

Пункт стратегии содержит тайное приложение, которое передается «только определенным партнерам».

Пятый пункт. Послевоенное время

«После этой войны Украина будет иметь один из самых опытных и крупных военных контингентов. Это люди — наши воины, которые будут обладать реальным опытом современной войны, успешным опытом применения западного оружия и разносторонним опытом взаимодействия с военными НАТО. Этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны альянса и обеспечения безопасности в Европе», — сообщил Зеленский. Он предложил, чтобы после войны украинские подразделения заместили отдельные военные контингенты вооруженных сил США, дислоцированные в Европе.

По словам Зеленского, предложенный «план победы» — это «гарантия, что сумасшедшие в Кремле потеряют возможность продолжать войну», «гарантия жизни для Украины» и «одновременно — гарантия спокойствия для Европы».

Зеленский добавил, что 17 октября представит «план победы» на заседании Европейского совета. Ранее президент Украины представил план союзникам во время визитов в Вашингтон, Берлин, Лондон, Париж и Рим в сентябре-октябре, ни один из партнеров пока не дал понять, что поддержит план. По данным Associated Press, некоторые беспокоятся по поводу сжатых сроков, установленных Зеленским, который дал союзникам всего три месяца на принятие основных положений плана, то есть до конца 2024 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя «план победы» Зеленского, назвал стратегию Украины «эфемерным мирным планом». «Скорее всего, это тот же план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал и назвал „мирным планом“. Какого-то иного плана там нет. Но может быть иной план, который может быть действительно мирным: это осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую он проводит», — заявил представитель Кремля. Он добавил, что власти в Киеве должны «протрезветь и осознать причины, которые привели к конфликту на Украине».

Читайте также

«Война идет плохо. Украине и ее союзникам надо изменить курс» Это заголовок статьи в журнале The Economist. Журналисты не согласны с «планом победы», который предложил Зеленский

Читайте также

«Война идет плохо. Украине и ее союзникам надо изменить курс» Это заголовок статьи в журнале The Economist. Журналисты не согласны с «планом победы», который предложил Зеленский