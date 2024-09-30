«Война идет плохо. Украине и ее союзникам надо изменить курс» Это заголовок статьи в журнале The Economist. Журналисты не согласны с «планом победы», который предложил Зеленский

Военнослужащие ВСУ ведут огонь из миномета вблизи Торецка, 18 августа 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Журнал The Economist опубликовал статью под заголовком «Война идет плохо. Украине и ее союзникам надо изменить курс». В этом материале журналисты призывают Владимира Зеленского ставить перед ВСУ реальные военные цели, которые на нынешнем этапе российско-украинской войны не предполагают отвоевания всех оккупированных Россией территорий. Западным партнерам, и прежде всего президенту США Джо Байдену, издание рекомендует ускорить процесс принятия Украины в НАТО.

Если Украина и ее западные союзники хотят победить, они должны сначала набраться смелости признать, что проигрывают в войне, которая стала войной на истощение, пишет издание.

На прошлой неделе Владимир Зеленский посетил США, представив американским политикам свой «план победы». Белый дом в очередной раз подтвердил свою поддержку Украине, объявил о новом пакете военной помощи на восемь миллиардов долларов, но план Зеленского американцы не утвердили, сказав, что будут продолжать обсуждать его детали с западными партнерами.

На самом деле, считает The Economist, Украине необходимо срочное изменение курса. Журналисты перечисляют факторы, которые указывают на критичность сложившейся ситуации для Украины: наступление российских войск в Донбассе, разрушенная российскими бомбардировками энергосистема Украины, общая усталость людей от войны.

«Армия изо всех сил пытается мобилизовать и обучить достаточное количество солдат, чтобы удерживать линию фронта, не говоря уже о том, чтобы вернуть территории. Растет разрыв между полной победой, которую желают украинцы, и их готовностью или способностью бороться за нее», — говорится в статье.

На Западе тоже растет усталость. Крайне правые политики в Германии и Франции называют поддержку Украины пустой тратой денег. Если в Белый дом вернется Дональд Трамп, он может фактически сдать Украину Владимиру Путину.

Если Зеленский «продолжит игнорировать реальность», настаивая на том, что ВСУ могут вернуть все территории, аннексированные и оккупированные Россией с 2014 года, он оттолкнет сторонников Украины и еще больше расколет украинское общество, считают журналисты. Новый подход, сохраняющий западную поддержку и объединяющий украинцев, начнется с того, что лидеры честно заявят, что означает победа.

Путин напал на Украину не из стремления захватить ее, а чтобы помешать ей стать процветающей, ориентированной на Запад демократией, считает The Economist. Поэтому партнерам Украины нужно заставить Зеленского убедить свой народ, что это остается «самой важной наградой в войне». «Как бы сильно Зеленский ни хотел изгнать Россию из Украины, включая Крым, у него нет ни людей, ни оружия, чтобы сделать это», — пишут журналисты.

Западным лидерам следует обеспечить военный потенциал и гарантии безопасности, в которых нуждается Киев, говорится в статье The Economist. По мнению издания, единственный способ прекратить боевые действия — это продемонстрировать Кремлю тщетность дальнейшего наступления.

Это потребует еще больших поставок оружия, в том числе ракет большой дальности, способных поражать военные цели в глубине России. Кроме того, Украине следует нарастить производство собственного оружия.

Второй способ поддержать Украину, который предлагает The Economist: Джо Байден должен объявить, что Украину нужно пригласить в НАТО прямо сейчас, даже пока страна частично оккупирована и не заключила официального перемирия.

Издание соглашается, что это весьма спорное решение, поскольку статья 5 Североатлантического договора предполагает, что нападение на одного из членов НАТО считается нападением на весь альянс — и остальные участники должны прийти ему на помощь. В связи с этим, считает The Economist, Байден мог бы дать ясно понять, что пятая статья не будет распространяться на украинские территории, которые сейчас оккупирует Россия — как это было с Восточной Германией после Второй мировой войны.

Членство в НАТО влечет за собой риски, признают авторы статьи. Если Россия снова ударит по Украине, Америка может столкнуться с дилеммой: поддержать Украину и пойти на риск войны с противником, который обладает ядерным оружием, либо отказаться от такой поддержки и ослабить свои отношения с союзниками по всему миру.

«Более твердое обещание членства в НАТО помогло бы Зеленскому по-новому определить, что такое победа <…> Разработка нового плана требует многого от Зеленского и западных лидеров. Но если они будут возражать, это приведет к поражению Украины. И это будет намного хуже», — заключает The Economist.

Читайте также

Зеленский представит Байдену и Харрис «план победы» Киева. В Белом доме им «не впечатлены», пишет WSJ Республиканцы требуют уволить посла Украины в США

Читайте также

Зеленский представит Байдену и Харрис «план победы» Киева. В Белом доме им «не впечатлены», пишет WSJ Республиканцы требуют уволить посла Украины в США