В России разработали новый вариант «Шахеда» — с термобарическим зарядом, способным разрушать огромные здания Такие дроны атакуют Украину одновременно с беспилотниками-пустышками, набитыми пенопластом
Российские военные при атаках на Украину в последние несколько месяцев начали использовать недавно разработанные беспилотники с термобарическим зарядом, пишет агентство Associated Press.
Термобарические боеприпасы, отмечает агентство, способны разрушать толстые стены и имеют «зловещую репутацию» из-за того, оказывают физическое воздействие на тех, кто оказался вдали от взрыва — у раненых может возникнуть пневмоторакс и повреждение головного мозга.
Как рассказал украинский военный специалист по связи Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш), российские военные впервые использовали беспилотники с термобарическим зарядом летом 2024 года, сейчас, по его оценке, на них приходится 3-5% от всех дронов, участвующих в атаках.
Associated Press отмечает, что с военной точки зрения термобарические боеприпасы хорошо подходят для того, чтобы поражать цели, которые находятся в укрепленных зданиях или глубоко под землей. Бескрестнов сообщил, что такие боеприпасы «способны разрушить огромное здание, особенно многоквартирный дом», и будут «крайне эффективны», если Россия попытается атаковать украинские электроподстанции. Сотрудник вашингтонского Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт, в свою очередь, также сказал, что российские термобарические беспилотники «особенно разрушительны при ударах по зданиям».
Термобарические беспилотники участвуют в атаках на Украину вместе с дронами-пустышками, которые не несут боезаряд, а только отвлекают украинские силы ПВО. В последние недели, по оценке Бескрестнова и источника AP, российские военные использовали десятки ложных целей, на них приходится более половины всех беспилотников, атакующих Украину. Власти Молдовы, страны, расположенной по соседству с Украиной, заявили, что за последнюю неделю на ее территории упали три российских дрона-приманки.
Российские военные с конца 2022 года разрабатывали «Операцию „Ложная цель“» — план по созданию беспилотников, не несущих боезаряд и призванных перегрузить противовоздушную оборону Украины, рассказал AP источник, знакомый с производством БПЛА в России. Суть операции в том, чтобы вместе с «Шахедами» в атаках участвовали десятки ложных целей. Они набиты тряпками или пенопластом или оснащены камерами наблюдения с прямой трансляцией, которые передают российским военным данные о местоположении украинских средств ПВО. Такие дроны на экранах радаров не отличаются от «Шахедов», несущих 50 килограммов взрывчатки или термобарические боеприпасы.
По словам источника Associated Press, идея России заключалась в том, чтобы у украинских военных возникло «ощущение полной неопределенности», чтобы они не знали, что участвует в атаке — «смертоносное оружие или игрушка из пенопласта». Собеседник агентства отметил, что из-за атак с использованием термобарических боеприпасов есть «огромный риск», что ударный беспилотник отклонится от курса и окажется в жилом районе, где «ущерб будет просто ужасающим».
Российский завод по производству ударных беспилотников «Шахед», расположенный в Татарстане, начал выпускать дроны-пустышки и термобарические беспилотники в 2024 году. Сейчас предприятие ежедневно производит около 40 дешевых беспилотников без боезаряда и около 10 «Шахедов» с боезарядом, каждый из которых стоит примерно 50 тысяч долларов, рассказал источник агентства, знакомый с производством БПЛА в России.
Украинские военные не могут определить, какой дрон участвует в атаке — пустышка или с термобарическим зарядом, поэтому стремятся сбить все беспилотники, пишет AP. «Для нас это просто точка на радаре, у нее есть скорость, направление и высота. У нас нет возможности во время полета определить, что это за цель, поэтому нам приходится либо глушить их средствами радиоэлектронной борьбы, либо нейтрализовать с помощью огневого воздействия», — заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В октябре ВС РФ атаковали Украину, применив не менее 1 889 беспилотников, что на 80% больше, чем в августе, показал анализ Associated Press. С конца июля, по оценке агентства, менее 6% всех беспилотников, участвовавших в атаках, поражали цели в Украине. «Но из-за огромного количества беспилотников каждый день может проскочить несколько штук, и этого достаточно, чтобы стать смертельно опасным», — заявили авторы расследования.