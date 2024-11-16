Украинский военный осматривает сбитый российский беспилотник «Шахед» с термобарическим зарядом в исследовательской лаборатории в неназванном месте в Украине, 14 ноября 2024 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Российские военные при атаках на Украину в последние несколько месяцев начали использовать недавно разработанные беспилотники с , пишет агентство Associated Press.

Термобарические боеприпасы, отмечает агентство, способны разрушать толстые стены и имеют «зловещую репутацию» из-за того, оказывают физическое воздействие на тех, кто оказался вдали от взрыва — у раненых может возникнуть и повреждение головного мозга.

Как рассказал украинский военный специалист по связи Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш), российские военные впервые использовали беспилотники с термобарическим зарядом летом 2024 года, сейчас, по его оценке, на них приходится 3-5% от всех дронов, участвующих в атаках.

Сергей Бескрестнов возле своего фургона, в котором установлены средства радиоэлектронного подавления, призванные сбивать беспилотники с курса Hanna Arhirova / AP / Scanpix / LETA

Associated Press отмечает, что с военной точки зрения термобарические боеприпасы хорошо подходят для того, чтобы поражать цели, которые находятся в укрепленных зданиях или глубоко под землей. Бескрестнов сообщил, что такие боеприпасы «способны разрушить огромное здание, особенно многоквартирный дом», и будут «крайне эффективны», если Россия попытается атаковать украинские электроподстанции. Сотрудник вашингтонского Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт, в свою очередь, также сказал, что российские термобарические беспилотники «особенно разрушительны при ударах по зданиям».

Украинский военный с позывным Енот показывает термобарический заряд сбитого беспилотника «Шахед» в исследовательской лаборатории в Украине, 14 ноября 2024 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Термобарические беспилотники участвуют в атаках на Украину вместе с дронами-пустышками, которые не несут боезаряд, а только отвлекают украинские силы ПВО. В последние недели, по оценке Бескрестнова и источника AP, российские военные использовали десятки ложных целей, на них приходится более половины всех беспилотников, атакующих Украину. Власти Молдовы, страны, расположенной по соседству с Украиной, заявили, что за последнюю неделю на ее территории упали три российских дрона-приманки.

Российские военные с конца 2022 года разрабатывали «Операцию „Ложная цель“» — план по созданию беспилотников, не несущих боезаряд и призванных перегрузить противовоздушную оборону Украины, рассказал AP источник, знакомый с производством БПЛА в России. Суть операции в том, чтобы вместе с «Шахедами» в атаках участвовали десятки ложных целей. Они набиты тряпками или пенопластом или оснащены камерами наблюдения с прямой трансляцией, которые передают российским военным данные о местоположении украинских средств ПВО. Такие дроны на экранах радаров не отличаются от «Шахедов», несущих 50 килограммов взрывчатки или термобарические боеприпасы.

Российские беспилотники-пустышки, которые 11 ноября 2024 года показала украинская разведка Головне управління розвідки МО України

Иногда к дронам-пустышкам прикрепляют пенопластовые шары, чтобы на радаре БПЛА казался больше Головне управління розвідки МО України

По словам источника Associated Press, идея России заключалась в том, чтобы у украинских военных возникло «ощущение полной неопределенности», чтобы они не знали, что участвует в атаке — «смертоносное оружие или игрушка из пенопласта». Собеседник агентства отметил, что из-за атак с использованием термобарических боеприпасов есть «огромный риск», что ударный беспилотник отклонится от курса и окажется в жилом районе, где «ущерб будет просто ужасающим».

Российский по производству ударных беспилотников «Шахед», расположенный в Татарстане, начал выпускать дроны-пустышки и термобарические беспилотники в 2024 году. Сейчас предприятие ежедневно производит около 40 дешевых беспилотников без боезаряда и около 10 «Шахедов» с боезарядом, каждый из которых стоит примерно 50 тысяч долларов, рассказал источник агентства, знакомый с производством БПЛА в России.

Украинские военные не могут определить, какой дрон участвует в атаке — пустышка или с термобарическим зарядом, поэтому стремятся сбить все беспилотники, пишет AP. «Для нас это просто точка на радаре, у нее есть скорость, направление и высота. У нас нет возможности во время полета определить, что это за цель, поэтому нам приходится либо глушить их средствами радиоэлектронной борьбы, либо нейтрализовать с помощью огневого воздействия», — заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Украинский полицейский снимает двигатель российского дрона «Шахед» с крыши здания медицинского центра, поврежденного в ходе атаки на Киев 7 ноября 2024 года Andriy Zhyhaylo / Obozrevatel / Global Images Ukraine / Getty Images

Жилой дом в Святошинском районе Киева, поврежденный в результате пожара, возникшего из-за падения обломков российского беспилотника, 2 ноября 2024 года Serhii Chuzavkov / SIPA / Scanpix / LETA

В октябре ВС РФ атаковали Украину, применив не менее 1 889 беспилотников, что на 80% больше, чем в августе, показал анализ Associated Press. С конца июля, по оценке агентства, менее 6% всех беспилотников, участвовавших в атаках, поражали цели в Украине. «Но из-за огромного количества беспилотников каждый день может проскочить несколько штук, и этого достаточно, чтобы стать смертельно опасным», — заявили авторы расследования.

Как производят «Шахеды»

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