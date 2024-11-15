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Война Девятьсот девяносто шестой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 ноября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- Российские войска вечером 14 ноября нанесли удар беспилотниками по Одессе. В результате попадания в жилой дом в центре города погибла 35-летняя женщина. Как рассказал мэр города Геннадий Труханов, она спала под окном в своей квартире. Пострадали еще 10 человек. Известно, что среди пострадавших есть девятилетний мальчик, он в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Один раненый в тяжелом состоянии. В результате удара жилой дом разрушен, кроме того, повреждены еще несколько многоэтажек и трубопровод. Без отопления остались более 40 тысяч человек, а также медицинские и социальные учреждения, сообщил Труханов.
- В Крымске Краснодарского края обломки украинских беспилотников, атаковавших регион, упали на территорию четырех домовладений, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Пострадавших, по его словам, нет. Повреждена крыша одного дома и автомобиль. Также обломки дрона упали в Красноармейском районе в станице Полтавской, повредив крышу частного дома. В другом доме выбиты стекла. Пострадавших нет. Всего за ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник, заявили в Минобороны. 36 дронов были сбиты над Краснодарским краем, три — над Крымом, два над Белгородской областью и 10 — над акваторией Азовского моря.
- Владимир Зеленский рассказал о работе над внутренним планом действий для Украины во время войны — «планом стойкости». Он будет состоять из 10 пунктов, включая пункт о культурном суверенитете, пункт о безопасности, пункт об энергетике и оружии. Жителям Украины «план стойкости» собираются представить на следующей неделе.
Фото на обложке: Oleg Petrasiuk / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade / Reuters / Scanpix / LETA