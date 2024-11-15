Война Девятьсот девяносто шестой день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 996-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой хронике «Медуза» продолжит следить за боевыми действиями и событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.

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Война Девятьсот девяносто пятый день. Хроника «Медузы»

хроника предыдущего дня войны