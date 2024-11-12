Украинские активисты устроили акцию протеста на выступлении Юлии Навальной в Лиссабоне

Украинские активисты устроили акцию протеста на выступлении Юлии Навальной на IT-конференции Web Summit 2024 в Лиссабоне, сообщает «Громадське».

Во время выступления Навальной активисты включили сигнал воздушной тревоги и стали кричать на английском «Остановите Россию» и «Остановите войну».

Организатор акции утверждает, что в итоге выступление было сорвано. Навальная и представители конференции произошедшее никак не комментировали.

Web Summit — одна из крупнейших технологических конференций в мире, она проводится с 2009 года. В разные годы среди ее докладчиков были, например, ученый Стивен Хокинг и миллиардер Илон Маск. Юлия Навальная должна была выступить по теме «Диктаторы и цифровое инакомыслие», а также принять участие в дискуссии «Противостояние автократам».

В Лиссабоне 12 ноября неподалеку от российского посольства открыли мемориал Алексею Навальному. Юлия Навальная, а также один из соратников политика Леонид Волков, присутствовали на церемонии открытия.