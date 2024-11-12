Юлия Навальная прокомментировала акцию протеста, которую устроили украинские активисты во время ее выступления на IT-конференции 2024 в Лиссабоне.

Вдова Алексея Навального рассказала, что ее выступление было посвящено тому, «как западные технологические компании часто помогают диктаторам, слепо следуя безумным репрессивным законам», а также предложениям, что с этим можно сделать.

В середине выступления, по словам Навальной, группа украинских участников конференции устроила акцию. Судя по видео, которые распространились в соцсетях, активисты включили сигнал воздушной тревоги и стали кричать на английском «Остановите Россию» и «Остановите войну».

Организатор акции утверждал, что в итоге выступление Навальной было сорвано. Соратник Навального, политик Леонид Волков, который тоже находился в зале, заявил, что Юлии удалось закончить выступление.

Навальная рассказала, что попросила представительницу украинских активистов подняться на сцену и задать ей вопрос.

Вопрос звучал так: поддерживаю ли я войну против Украины? Серьезно? Вы это у меня спрашиваете? Но если надо проговорить, то я готова это сказать еще раз и еще раз.

Я борюсь против режима Путина и против войны. И считаю, что это взаимосвязанные вещи. Мой муж, Алексей Навальный, боролся против Путина и против войны, и был за это убит в тюрьме. Он использовал как трибуну антивоенной речи каждое заседание суда против него — включая заседание 24 февраля 2022 года.

Так я и сказала. А еще сказала о том, что враг у нас один. И украинцам не надо придумывать себе врага в лице российской оппозиции.

Пересказ интервью Юлии Навальной

«Я не желаю Путину смерти. Я хочу, чтобы он оказался в российской тюрьме» Юлия Навальная в интервью The Times — о переживании утраты, последней встрече с Алексеем и планах борьбы за Россию

Пересказ интервью Юлии Навальной

«Я не желаю Путину смерти. Я хочу, чтобы он оказался в российской тюрьме» Юлия Навальная в интервью The Times — о переживании утраты, последней встрече с Алексеем и планах борьбы за Россию