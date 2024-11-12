«Враг у нас один». Навальная — об акции украинских активистов во время ее выступления в Лиссабоне
Юлия Навальная прокомментировала акцию протеста, которую устроили украинские активисты во время ее выступления на IT-конференции Web Summit 2024 в Лиссабоне.
Вдова Алексея Навального рассказала, что ее выступление было посвящено тому, «как западные технологические компании часто помогают диктаторам, слепо следуя безумным репрессивным законам», а также предложениям, что с этим можно сделать.
В середине выступления, по словам Навальной, группа украинских участников конференции устроила акцию. Судя по видео, которые распространились в соцсетях, активисты включили сигнал воздушной тревоги и стали кричать на английском «Остановите Россию» и «Остановите войну».
Организатор акции утверждал, что в итоге выступление Навальной было сорвано. Соратник Навального, политик Леонид Волков, который тоже находился в зале, заявил, что Юлии удалось закончить выступление.
Навальная рассказала, что попросила представительницу украинских активистов подняться на сцену и задать ей вопрос.
Вопрос звучал так: поддерживаю ли я войну против Украины? Серьезно? Вы это у меня спрашиваете? Но если надо проговорить, то я готова это сказать еще раз и еще раз.
Я борюсь против режима Путина и против войны. И считаю, что это взаимосвязанные вещи. Мой муж, Алексей Навальный, боролся против Путина и против войны, и был за это убит в тюрьме. Он использовал как трибуну антивоенной речи каждое заседание суда против него — включая заседание 24 февраля 2022 года.
Так я и сказала. А еще сказала о том, что враг у нас один. И украинцам не надо придумывать себе врага в лице российской оппозиции.