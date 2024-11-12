В Лиссабоне открыли мемориал Алексею Навальному — рядом с российским посольством
В Лиссабоне открыли мемориал политику Алексею Навальному. Памятник с надписью «Не сдавайтесь» на трех языках установлен в 100 метрах от здания российского посольства, на Rua Visconde de Santarém, 71, сообщает The Insider.
Мемориал установила Associação de russos livres («Ассоциация свободных россиян в Португалии») — движение россиян, живущих в Португалии и выступающих против Владимира Путина и войны с Украиной.
На открытии присутствовали вдова Навального Юлия и политик Леонид Волков. «Огромное спасибо инициативной группе, которая добились этого, и муниципальным властям Лиссабона, которые все согласовали. А главное, спасибо всем замечательным людям по всему миру, которые помнят об Алексее и хотят увековечить его память», — прокомментировала открытие мемориала Навальная.
Стихийные мемориалы Алексею Навальному появились по всему миру после гибели политика в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе в феврале 2024 года. Его соратники заявляют, что Навального убили по личному приказу Владимира Путина.
В августе мультипликатор Павел Мунтян установил бронзовую табличку с профилем Навального на набережной Пафоса на Кипре. Вскоре ее уничтожили, но Мунтян восстановил мемориал в конце октября. Также сообщалось, что на скамейке в Центральном парке Нью-Йорка появилась табличка в память о Навальном.