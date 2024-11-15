Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что найдены еще 10 россиян, вывезенных из Курской области в Украину. Документы о них передали Киеву

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в настоящее время известно о 23 россиянах, которых вывезли с территории Курской области в Украину. Ее слова приводит ТАСС. Четыре дня назад она сообщала, что в Сумской области находятся 13 граждан России

Москалькова заявила, что продолжается диалог с Международным комитетом Красного креста и украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом о процедуре возвращения жителей Курской области в Россию.

«Я направила полный пакет документов в отношении 23 граждан, которые находятся сегодня в Сумской области, с тем чтобы эти документы можно было бы использовать для оформления перехода через границу и возвращения в Россию», — сказала омбудсмен.

Она уточнила, документы находятся на рассмотрении у украинского уполномоченного по правам человека и его офиса.

11 ноября Москалькова рассказала, что в Сумской области находятся 13 граждан России, которых вывезли из Курской области в Сумскую область.

В интервью «Аргументам и фактам» Москалькова рассказывала, что получила обращения о более тысячи жителей Курской области, которых вывезли на территорию Украины. По ее словам, она обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу и попросила его назвать «число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов».