Омбудсмен Москалькова: есть достоверные сведения о 13 россиянах, вывезенных из Курской области в Сумскую. Идут переговоры об их возвращении в Россию

В Сумской области находятся 13 граждан России, которые были «перемещены» из Курской области. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает радиостанция «Маяк».

По ее словам, у российской стороны есть «достоверные» данные о 13 россиянах.

«У нас есть достоверные сведения о 13 граждан Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины, и сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию. Это главная сегодняшняя тема — чтобы мирные граждане жители Курской области были обеспечены безопасностью, всем необходимым и возвращением на Родину», — рассказала Москалькова.

Она также рассказала, что большая часть сообщения от жителей Курской областей, вынужденных покинуть свои дома из-за наступления, касается выдачи жилищных сертификатов. По ее словам, руководство региона «очень глубоко работает по этой теме. В чем это заключается, она не уточнила.

«Надо учесть, что на территории объявлена чрезвычайная ситуация, в этом случае задействуется средства федерального уровня. Мы надеемся, что в ближайшее время будет разрешен вопрос о порядке выдачи свидетельств и люди получит возможность выехать с опасных территорий и получить соответствующее жилье», — сказала омбудсмен.

В интервью «Аргументам и фактам» Москалькова рассказывала, что получила обращения о более тысячи жителей Курской области, которых вывезли на территорию Украины. По ее словам, она обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубенцу и попросила его назвать «число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов».

«Новая газета» сообщала, что жителей города Суджа Курской области, который с августа находится под контролем ВСУ, направили уже второе коллективное обращение к властям России и Украины с просьбой организовать гуманитарный коридор для эвакуации своих близких из зоны боевых действий. Они адресовали его не только президентам и уполномоченным по правам человека России и Украины, но также генсеку ООН, папе римскому и президентам ОАЭ и Турции.

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