Жители Суджи снова попросили о гуманитарном коридоре для эвакуации своих близких. В администрации президента России ответили, что впервые об этом слышат

Жительницы оккупированной Суджи, 13 сентября 2024 года Oleg Palchyk / Global Images Ukraine / Getty Images

Родственники жителей города Суджа Курской области, который с августа находится под контролем ВСУ, направили новое, уже второе коллективное обращение к властям России и Украины с просьбой организовать гуманитарный коридор для эвакуации своих близких из зоны боевых действий, пишет «Новая газета».

Первое обращение было отправлено 12 сентября. Москва и Киев ответили на него идентично — каждая сторона обвинила другую в нежелании идти на контакт и начать переговоры об эвакуации мирных жителей.

По данным «Новой», второе обращение жители Суджи составили в конце октября и на этот раз адресовали его не только президентам и уполномоченным по правам человека России и Украины, но также генсеку ООН, папе римскому и президентам ОАЭ и Турции.

«Наши родные уже два с половиной месяца находятся без еды, без связи, без электричества, без газа, без отопления, без медикаментов. Среди них есть старики, которые не успели выехать и эвакуация которых не была организована. Многие из них нуждаются в оказании медицинской помощи. Есть одинокие люди, у которых нет родных, которые до 6 августа находились на обслуживании социальных служб. Есть новорожденные дети… Ночью температура опускается до нуля градусов, приближается зима. Люди, которым удалось выбраться из зоны боевых действий, свидетельствуют, что они голодали, мерзли и что жители регулярно гибнут от обстрелов», — говорится в письме.

Мы просим Россию и Украину как можно скорее начать прямые переговоры о судьбе мирных жителей Суджи. Мы просим воюющие страны не использовать жителей в качестве заложников и пропагандистского инструмента. Мы просим вас содействовать началу этих переговоров и следить за их ходом.

По подсчетам жителей Суджи, успевших эвакуироваться в августе во время наступления ВСУ, сейчас в городе остаются около тысячи человек, еще больше тысячи — в Суджанском районе. До августа 2024 года в Судже проживали около пяти тысяч человек, в Суджанском районе — более 26 тысяч человек.

На второе обращение жителей Суджи пока ответили только в офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. В нем говорится, что «подобное обращение уже поступало» и «ответ вам уже был предоставлен».

Помимо этого жители Суджи решили лично встретиться с российскими чиновниками и потребовать эвакуации родственников. «Мы поняли: на письма ответы не последуют. Их положат в ящик и забудут. Как в прошлый раз, как всегда. Поэтому мы решили поехать в Москву», — рассказала «Новой» мать шестерых детей Светлана Ляхова.

Она с дочерью записалась на прием 1 ноября в администрацию президента РФ, Госдуму и Совет Федерации. Жительница Суджи привезла с собой коллективное письмо, под которым было больше 2500 подписей.

По словам Ляховой, во всех ведомствах ее приняли «без лишних вопросов и проволочек». Однако при этом чиновники заявили, что впервые слышат о бедах жителей Суджи и никаких обращений раньше не получали.

«Наверное, мы недостаточно писали и говорили. Наверное, наша тишина породила тишину. А как быть, если о нас так мало пишут в центральных СМИ? Нас не показывают по федеральным каналам. Если читать и смотреть все эти новости неделю, месяц, сложится впечатление, что нас нет, как и нашей беды. И все равно — бездействовать нельзя. Мы добились — во всех главных ведомствах страны нас приняли, нас увидели, нас услышали. Теперь же что-то должно сдвинуться с мертвой точки?» — сказала Светлана Ляхова в беседе с «Новой».

10 ноября несколько десятков жителей Суджи вышли на стихийный митинг на центральную площадь Курска. Они потребовали от властей признать, что в регионе идет война, а также провести срочную эвакуацию людей из захваченного ВСУ города. Чиновники администрации Курской области, вышедшие к собравшимся, назвали стихийную акцию «незаконной», но позже пообещали организовать 12 ноября встречу участников митинга с губернатором Алексеем Смирновым.

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