Жители Суджи получили ответы на просьбу о гуманитарном коридоре от российской и украинской сторон. Каждая утверждает, что другая не идет на контакт

Родственники жителей Суджи Курской области, просившие о гуманитарном коридоре для эвакуации своих близких из зоны боевых действий, получили ответы на свои обращения от российской и украинской сторон, сообщает «Русская служба Би-би-си».

В ответе российского Минобороны говорится, что сейчас действующих гуманитарных коридоров между Украиной и Россией нет, а «руководство Украины на диалог по их открытию не идет». Ответ подписан замкомандира войсковой части 45880 Калгановым.

В ответе уполномоченного по правам человека Украины сказано, что российская сторона «не выходит на контакт с украинской стороной и международными организациями с целью обсуждения вышеупомянутой возможности [открытия гуманитарного коридора]». Этот ответ подписан исполняющим обязанности директора департамента мониторинга соблюдения прав в секторе обороны Станиславом Кулишем.

Обе стороны также пишут, что в настоящий момент открытие гуманитарного коридора для эвакуации жителей Суджи «не представляется возможным».

Наступление ВСУ в Курской области началось 6 августа, вскоре украинские военные заняли город Суджу, в котором оставались мирные жители. 13 сентября «Новая газета» опубликовала письмо родственников жителей Суджи, в котором те обратились к Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому, а также омбудсменам двух стран — Татьяне Москальковой и Дмитрию Лубинцу. Авторы письма просили открыть коридор для эвакуации мирного населения из Суджанского района. По данным «Новой газеты», в Суджанском районе оставались около тысячи человек. Письмо подписали 90 семей, у которых есть близкие в Судже и Суджанском районе.

Об открытии гуманитарного коридора для эвакуации также просили сами местные жители, обращаясь к иностранным журналистам, которые посещали Суджу в сопровождении ВСУ после ее оккупации украинскими военными.

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