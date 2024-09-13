Родственники жителей Суджи обратились к Путину и Зеленскому. Они попросили открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан

Родственники жителей города Суджа и Суджанского района Курской области написали письмо, в котором обратились к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также омбудсменам двух стран — Татьяне Москальковой и Дмитрию Лубенцу. Они попросили организовать гуманитарный коридор для вывоза мирного населения из Суджанского района и начать переговоры об эвакуации людей. Письмо опубликовала «Новая газета».

Издание отмечает, что в Суджанском районе, где ВСУ ведут военную операцию, по неофициальным данным, остаются тысячи человек. В письме родственники пишут, что Женевская конвенция о защите гражданского населения обязывает государства обеспечивать гражданским лицам защиту от военных действий, а также запрещает использовать мирных жителей в качестве «живого щита».

«Население в осажденном городе не должно подвергаться обстрелу и непосредственному нападению. Однако мы понимаем, что в условиях городских боев с применением артиллерии и авиабомб это невозможно», — говорится в письме.

Авторы письма напоминают, что 15 августа Ирина Верещук, которая в тот момент занимала пост вице-премьера в правительстве Украины, заявила, что Киев готов открыть гуманитарный коридор для жителей Курской области — как в сторону Украины, так и в сторону России. Она также отмечала, что украинская сторона ждет официального запроса РФ.

«Мы, родственники людей, оказавшихся на территории боевых действий, просим вас содействовать скорейшей организации гуманитарного коридора для вывоза мирного населения. Мы просим официальных лиц Российской Федерации и Украины начать переговоры об эвакуации», — пишут авторы письма.

По данным на 12 сентября, обращение подписали 90 семей, у которых есть близкие в Судже и Суджанском районе.

11 сентября глава Курской области Алексей Смирнов сообщил, что более 150 тысяч жителей «переселены в безопасные районы». Точное число людей, которых планировалось вывезти и которые должны покинуть приграничные районы из-за наступления ВСУ, не сообщалось. 12 августа Смирнов на совещании с президентом РФ говорил, что из приграничных районов региона выехали около 121 тысячи жителей, а всего эвакуации подлежат 180 тысяч человек.

В последние дни российские войска начали проводить контратаки в приграничных районах Курской области. 12 сентября Минобороны РФ объявило, что российские войска вернули под контроль 10 населенных пунктов в Курской области.