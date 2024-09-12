Минобороны России заявило, что российские войска вернули контроль над десятью селами в Курской области, захваченными ВСУ

Российские войска вернули под контроль 10 населенных пунктов в Курской области, заявило Минобороны России в ежедневной сводке.

Подразделения группировки войск «Север» освободили села Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь, уточнили в ведомстве.

Кроме того, как заявляют в Минобороны, российские войска отбили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвали попытку атаки в направлении населенного пункта Ольговка.

В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины ситуацию в Курской области в последние дни не комментировали. Владимир Зеленский на совместной конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой 12 сентября подтвердил, что российские войска начали контрнаступление в Курской области и добавил, что «все идет по нашему украинскому плану».

В последние дни российские войска начали проводить контратаки в приграничных районах Курской области — об этом сообщали как российские «военкоры», так и украинские ресурсы. На одном из видео, которое геолоцировала «Медуза», подразделение 106-й воздушно-десантной дивизии заняло село Снагость Кореневского района в тылу украинских войск. Украинский OSINT-проект DeepState также сообщал об «ухудшении ситуации» на левом фланге группировки ВСУ в Курской области и наступлении на Снагость.

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