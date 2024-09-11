Российские войска начали контратаки крупными силами к западу от Суджи

Войска РФ начали атаки крупными силами в приграничных районах Курской области. Так, согласно видео, которое геолоцировала «Медуза», подразделение 106-й воздушно-десантной дивизии заняло село Снагость Кореневского района в тылу украинских войск (примерно в 6 километрах от предыдущей линии фронта).

«Военкоры», в свою очередь, сообщают, что российские войска (из состава 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота) атакуют вдоль границы и достигли Обуховки и Гордеевки в глубоком тылу ВСУ.

Так, по сведениям близкого к Минобороны России телеграм-канала «Рыбарь», который цитирует «Русская служба Би-би-си», на границе Глушковского и Кореневского районов подразделения 155-й бригады морской пехоты и 51-го гвардейского парашютно-десантного полка перешли в наступление на рубеже Гордеевка — Снагость.

Телеграм-канал Mash, в свою очередь, утверждает, что войска РФ «выбили ВСУ из села Гордеевка» и «наступают в районах Апанасовки и Мартыновки».

Визуальных подтверждений этому на момент публикации новости не было.

Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, также сообщает «об ухудшении ситуации на левом фланге группировки ВСУ в Курской области» и наступлении на Снагость. Российским войскам удалось переправить бронетехнику через реку Сейм, сообщает DeepState, публикуя видео колонны, движущейся из Коренево к Снагости.

О наступлении войск РФ в Курской области пишет в соцсети X (ранее твиттер) проживающий в США украинский волонтер со связями в армии, использующий ник Сonstantine. «К сожалению, у меня нет хороших новостей. Контратаки российских войск в Курской увенчались успехом. Оборона 103-й бригады теробороны была подавлена, позиции операторов беспилотников „вскрыты“, что привело к ужасным последствиям», — говорится в посте, опубликованном утром 11 сентября. «Российским войскам удалось продвинуться к Обуховке. Тяжелые бои продолжаются», — утверждает он.

Минобороны РФ о наступлении в Курской области не объявляло. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, который чаще всех комментирует операцию ВСУ в Курской области, заявил РИА Новости, что «около десяти населенных пунктов уже зачищены и взяты под контроль российскими войсками». О каких населенных пунктах идет речь, он не уточнил. Доказательств, подтверждающих это его заявление (как и многие другие) пока нет.

Командование ВСУ о попытках российских войск атаковать крупными силами в Курской области официально на момент публикации новости не говорило.

Карта боев от «Медузы» за 7 сентября

Кризис украинской обороны в Донбассе разрастается: под угрозой — сразу несколько важных укрепрайонов, которые ВСУ удерживали годами А что с наступлением ВСУ под Курском? Карта боев на 7 сентября

Карта боев от «Медузы» за 7 сентября

Кризис украинской обороны в Донбассе разрастается: под угрозой — сразу несколько важных укрепрайонов, которые ВСУ удерживали годами А что с наступлением ВСУ под Курском? Карта боев на 7 сентября