Глава Курской области объявил об эвакуации более 150 тысяч человек из приграничных районов

В Курской области более 150 тысяч человек «переселены в безопасные районы», объявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Такие данные, сообщает ТАСС, Смирнов привел 11 сентября на итоговой коллегии министерства сельского хозяйства РФ.

22 августа глава Курской области на совещании с президентом РФ говорил, что всего «в зону отселения и эвакуации» попали районы, где живут около 152 тысяч человек. По состоянию на тот момент, говорил Смирнов, на территориях, где была объявлена эвакуация, оставались более 19 тысяч человек. Остальные, заявил он, выехали.

При этом 12 августа Смирнов на совещании с президентом РФ говорил, что из приграничных районов региона выехали около 121 тысячи жителей, а всего эвакуации подлежат 180 тысяч человек.

Судя по официальным заявлениям, большинство жителей приграничных районов Курской области самостоятельно нашли себе место для проживания. Так, МЧС 6 сентября сообщало лишь об 11,5 тысячах человек в пунктах временного размещения (ПВР), развернутых в разных регионах России.

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