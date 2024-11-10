Беженцы из Суджи, оставшиеся без жилья из-за наступления ВСУ, вышли на стихийный митинг в Курске. Власти заявили, что это «незаконная акция»

Несколько десятков жителей Суджи, вынужденно покинувшие свой город из-за наступления ВСУ, собрались днем 10 ноября на стихийный митинг на центральной площади Курска, сообщает издание «7×7».

К собравшимся вышел представитель администрации Курской области Анатолий Дроган. Он потребовал от людей разойтись и предложил написать коллективное обращение в общественной приемной.

Когда митингующие отказались это сделать, чиновник заявил, что они устроили «публичную незаконную акцию» и попросил показать людей, которые ее организовали. В ответ жители Суджи потребовали, чтобы власти признали, что в регионе идет война, и эвакуировали людей, остающихся в захваченном ВСУ городе. Представительница Курской администрации пообещала участникам митинга организовать 12 ноября встречу с губернатором Алексеем Смирновым.

Из-за наступления украинских войск в Курской области свои дома, по официальным данным, были вынуждены покинуть 112 тысяч человек.

Глава Курской области Алексей Смирнов в начале сентября пообещал выдать сертификаты на покупку нового жилья всем жителям региона, которые были вынуждены покинуть свои дома. В ноябре несколько десятков эвакуированных жителей пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на то, что эти сертификаты им не выдают.