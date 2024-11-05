Жители сел Курской области, уехавшие из-за наступления ВСУ, записали обращения к Путину. Они пожаловались, что им не выдают сертификаты на новое жилье

Жители Шептуховского сельсовета Курской области, которым пришлось покинуть свои дома из-за наступления ВСУ, записали обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой о выдаче им сертификатов на покупку и строительство жилья.

Обращения жителей опубликованы на странице сельсовета во «ВКонтакте». Их сопровождает пост, в котором говорится, что сельсовет находится в 50 километрах от границы с Украиной, а в лесах вблизи сел дислоцированы военнослужащие ВСУ.

«Помогите жителям с выдачей сертификатов на жилье, компенсацией о потери хозяйства, техники, сельхоз посевов, имущества, бизнеса… Мы просим за всех жителей приграничной территории, которых больше 100 000 человек, которые остались как и мы без ничего. Ускорьте пожалуйста процесс выдачи сертификатов и компенсаций по утрате всего, что у нас было. Мы, граждане, не виноваты в том, что нам пришлось все бросить и бежать в чем были обуты и одеты», — говорится в посте.

Обращение также записал глава сельсовета Юрий Ткачев. По его словам, он сейчас находится в Екатеринбурге, а на территории его сельсовета «уже три месяца продолжается специальная военная операция», из-за чего «люди вынужденно покинули свое жилье». Ткачев говорит, что люди «уехали разутые, голые, без ничего, некоторые оставили даже свои документы».

«Но я хочу попросить другого от государства. Поддержите, пожалуйста, наш народ. Наш народ и так не знает, что делать, потому что наши все населенные пункты на 50 процентов, даже некоторые и больше, разрушены полностью. Инфраструктура вся пострадала: школы, детские сады, больницы, магазины, дороги, электроэнергия, газоснабжение. На сегодняшний день даже попасть туда очень опасно, забрать вещи не предоставляется возможным. Есть люди, у которых дома сгорели под ноль. У людей накипает это уже от боли и от страданий, уже они не могут найти себе места. Они также как и я начали записывать видео и просить о помощи», — сказал Ткачев.

Одно из обращений, как обратила внимание «Медиазона», записала жительница села Сафоновка, воспитывающая девять приемных детей. Она пожаловалась на бездействие чиновников, из-за которых ее семья теперь живет в квартире, где нет места «даже для раскладушек». «На территории нашего села и вообще сельского совета Шептуховского были военные действия. Соответственно, все разгромлено, сожжено, просто уничтожено. Так же уничтожено, как и наши жизни», — рассказала женщина.

Еще одна жительница сельсовета заявила, что людей «подводят к мысли», что когда они вернутся в свои поселки, для них построят «типовые сиротские домики». Она заявила, что если государство «допустило эту ситуацию и не сумело нас защитить перед врагом, то пусть возьмет на себя ответственность и хоть как-то устроит нашу дальнейшую жизнь».

В середине октября министр строительства Курской области Александр Афонин в письме главе Суджанского района Александру Богачеву заявил, что жителям района «нецелесообразно» выдавать сертификаты на новое жилье. Он отмечал, что постановление о выплатах за потерю домов при обстрелах было разработано до наступления ВСУ на Курскую область. «Так как эвакуация коснулась восьми районов Курской области, а это более 150 тысяч граждан, то оказание мер социальной поддержки в соответствии с указанным порядком может привести к значительному оттоку трудового населения с территории Курской области», — заявил чиновник.

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