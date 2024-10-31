Украинская тероборона публикует ролики с жителями Курской области, которые остались на захваченных ВСУ территориях Для их семей в России это чуть ли не единственное подтверждение, что их близкие все еще живы

Герои одного из роликов «ТРО Медіа» — жители села Заолешенка Суджанского района Курской области «ТРО Медіа» / Youtube

С конца августа на ютьюб-канале выходят ролики с мирными жителями территорий Курской области, захваченных в ходе военной операции ВСУ в регионе. Видео, в том числе в рамках проекта «Ненужные Путину», снимают украинские военные журналисты и операторы по инициативе комендатуры ВСУ на оккупированной территории Курской области, говорится в репортаже «Новой газеты Европа». В России родственники людей, оставшихся на захваченных территориях, ждут эти «видеовесточки». Как следует из репортажа издания, для них это чуть ли не единственная возможность узнать, живы ли еще их близкие по ту сторону фронта, для которых они безуспешно добиваются открытия гуманитарного коридора. Корреспонденты «Новой газеты Европа» поговорили с представителем украинской военной комендатуры и родственниками жителей Курской области, остающихся на подконтрольной Украине территории. «Медуза» пересказывает главное из этого материала.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно. Относитесь к ней с осторожностью.

К 30 октября ютьюб-канал «ТРО Медіа» опубликовал не менее 35 видео, на которых запечатлены мирные жители с захваченных ВСУ территорий Курской области. Все эти ролики отмечены хэштегом «Ненужные Путину». В описании к первому видео с 17-летней жительницей города Суджа Ульяной Кливер говорится, что эта рубрика создана, «чтобы жители освобожденной Курщины (так власти Украины называют захваченные ВСУ территории Курской области — прим. „Медузы“) могли связаться со своими родственниками и сообщить, что с ними все хорошо».

По словам украинских собеседников «Новой газеты Европа», идея рубрики появилась спонтанно — после десятков репортажей на разные темы, снятых на занятых ВСУ территориях Курской области. Как утверждается, почти в каждой поездке журналисты, которые сопровождали сотрудников украинской военной комендатуры, встречали людей, потерявших связь с родными в России. В то же время украинским чиновникам в соцсетях приходили просьбы о помощи в розыске родственников с подконтрольных ВСУ территорий региона. Всего, по словам представителя комендатуры ВСУ и командира подразделения «ТРО Медіа» Алексея Дмитрашковского, с начала операции в Курской области украинские журналисты нашли и записали на видео более 200 мирных жителей для репортажей на украинском телевидении и ютьюбе.

Сколько всего мирных жителей остаются на территории Курской области, подконтрольной украинской военной комендатуре, Дмитрашковский не сказал. Он объяснил это «мерами безопасности, чтобы не подтолкнуть российскую армию к принятию решений». По его словам, среди тех, кто остается на захваченных территориях, есть и дети — в том числе два младенца в возрасте трех и четырех месяцев.

Пресс-офицер ВСУ заявил, что захваченные украинскими военными территории Курской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны войск РФ. «На сегодняшний момент Суджа, конечно, плюс-минус похожа на Бучу и Ирпень, когда туда вошли российские войска. <…> Повреждено двести пятьдесят домов, включая объекты инфраструктуры. КАБы, дроны, артиллерийские обстрелы», — сказал он. При этом Дмитрашковский уверяет, что когда ВСУ зашли в Суджу, в городе были повреждены только два здания — дом культуры и городская администрация, где находились российские солдаты.

Что еще происходило в Курской области при наступлении ВСУ

The New York Times исследовала августовские видео, на которых можно увидеть погибших мирных жителей в Курской области Очевидцы утверждают, что по людям стреляли ВСУ. Украина это отрицает

Что еще происходило в Курской области при наступлении ВСУ

The New York Times исследовала августовские видео, на которых можно увидеть погибших мирных жителей в Курской области Очевидцы утверждают, что по людям стреляли ВСУ. Украина это отрицает

«Новая газета Европа» утверждает, что по другую сторону линии фронта родственники жителей Курской области ждут ролики «ТРО Медіа». «Смотрят, радуются сначала, когда видят своих живыми, но потом их одолевают сомнения: когда снято? А живы ли сейчас? А как и зачем их нашли?», — говорится в репортаже. Из материала следует, что других способов связаться с семьями в России у мирных жителей на территориях Курской области, подконтрольных ВСУ, нет. В частности, украинская комендатура изъяла у них мобильные телефоны. Дмитрашковский объяснил, что это решение «связано с безопасностью»: «С помощью мобильных можно сообщать координаты, информацию о местонахождении, наличии и количестве вооружения у военных Украины».

Представитель украинской комендатуры заявил, что власти Украины не разыскивают мирных жителей, о которых беспокоятся их родственники в России, — это полностью инициатива «ТРО Медіа». По его словам, в съемочную группу входят два военных журналиста и два оператора, а записи начали делать «из соображений гуманности».

Данные о пропавших мирных жителях, утверждает Дмитрашковский, «ТРО Медіа» передавали сами родственники, чтобы убедиться, что их близкие живы. Команда ютьюб-канала также находила информацию для поиска мирных жителей в открытых источниках — соцсетях и российских медиа — и спрашивала людей на улицах, хотят ли они записать видео.

Кроме того, «ТРО Медіа» встречался со старостами, которых украинская комендатура назначила в каждом захваченном населенном пункте. От них канал получил списки тех, кто находится в селе, и после этого определял, есть ли среди них люди, разыскиваемые родственниками в России. Со временем мирные жители захваченных территорий региона, утверждает Дмитрашковский, начали приходить сами — «стали выстраиваться очереди желающих». По словам пресс-офицера ВСУ, герои сюжетов участвуют в записи добровольно.

Как говорит собеседник «Новой газеты Европа», он понимает, что видео «ТРО Медіа» могут быть восприняты как признания, полученные под давлением. При этом Дмитрашковский утверждает, что ездит на съемки без оружия, хотя некоторые коллеги и смотрят на него «как на странного», потому что он рискует «получить заряд в грудь».

На вопрос журналистов о том, понимают ли в «ТРО Медіа», что российские власти могут обвинить героев их видео в сотрудничестве с украинской администрацией и подвергнуть преследованиям, пресс-офицер ВСУ ответил: «Если у руководства государства Россия совсем нет клепки… Бросили людей, а теперь за то, что общались с нами, брали еду, медикаменты, хотят карать? Ну, сомнительное удовольствие даже представить это».

«Новая газета Европа» также поговорила с родственницами мирных жителей, оказавшихся на подконтрольной Украине территории Курской области. Они находятся в России и видели ролики со своими близкими, записанные «ТРО Медіа». Россиянки рассказали, что обращались в различные службы и ведомства — от Красного Креста и «Лизы Алерт» до местных властей и администрации президента РФ — чтобы вывезти своих родных из Курской области.

Одна из собеседниц издания Маргарита (имена всех россиянок, говоривших с «Новой газетой Европа», изменены — прим. «Медузы») заявила, что в начале наступления ВСУ в Курской области никакой эвакуации из региона не проводилось, а связь с родными регулярно прерывалась. Маргарита не смогла уговорить своих родителей уехать самостоятельно. Первой новостью о том, что они живы, стал ролик «ТРО Медіа». Когда Маргарита увидела родителей на видео, она испытала смешанные чувства:

Объяснить очень тяжело. Радость, что они живы. И страх [за них], желание скорее их забрать, вытащить оттуда. Как это сделать, непонятно. И самый большой страх, что никто, скорее всего, нам в этом не поможет. Власти не хотят и не слышат. И как еще достучаться, мы не знаем.

Полину — другую россиянку, чья бабушка осталась в Судже, — украинский ролик с родственницей напугал. «Я испугалась, что ее заметили украинские военные. Я тогда очень надеялась, что она пересидит незаметно и ее смогут эвакуировать в первые дни. Было очень много разных историй о зверствах, которые совершали военные, об убийствах мирных жителей. Я прекрасно понимаю, что информацию нужно фильтровать, но все равно очень тяжело. Больше я ничего о бабушке не слышала», — рассказала она.

Родственники оставшихся на захваченных территориях надеются на открытие гуманитарного коридора. Ранее сообщалось, что семьи жителей Суджи просили Россию и Украину открыть такой коридор. Однако в ответ на обращения стороны лишь обвинили друг друга в отказе сотрудничать по этому вопросу. «Никаких действий, никаких (даже как бы это глупо ни звучало) обещаний, абсолютно ничего. Только какие-то отписки, оправдания, и все», — прокомментировала ситуацию с гуманитарным коридором Алена, у которой в Судже осталась свекровь.

По словам россиянки, местные жители могут выбраться из города только пешком, как это сделала одна из ее родственниц: «Она смогла выйти пешком: переплывала через речку и шла лесами, полями. Там осталась теперь одна бабушка. Конечно, мы очень переживаем за нее, очень любим, скучаем. И мы очень надеемся, что все решится хорошим образом для нас».